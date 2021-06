Élections retardées, exode croissant : pourquoi le Congrès a désespérément besoin de régler son problème de leadership

Sonia Gandhi a pris la présidence par intérim du Congrès en août 2019 après la démission de Rahul Gandhi à la suite de la débâcle du parti à Lok Sabha en mai 2019. (PTI)

Le Congrès est confronté à une crise existentielle dans de nombreux États où il était autrefois un leader incontesté. Le Kerala, le Bengale occidental, Puducherry, l’Assam et le Gujarat sont quelques-uns des États où le parti n’a même pas réussi à faire sentir sa présence alors que des États comme le Karnataka, le Chhattisgarh et le Pendjab sont en proie au factionnalisme et aux divisions internes. Alors qu’au niveau de la base et de l’État, le parti est confronté à un exode continu, sa crise au niveau de la direction n’a pas encore été résolue avec la demande des membres du G23 appelant à des réformes et le parti reportant son élection présidentielle en raison de COVID-19.

Le Congrès devait élire un président de parti à part entière d’ici la fin juin. Cependant, le CWC, lors de sa réunion du 10 mai, a reporté les élections en invoquant la deuxième vague de COVID-19. Le parti n’a pas non plus fixé de calendrier pour les prochaines élections.

Sonia Gandhi a pris la présidence par intérim du Congrès en août 2019 après la démission de Rahul Gandhi à la suite de la débâcle du parti à Lok Sabha en mai 2019. D’un autre côté, le parti n’a pas réussi à garder son troupeau uni et discipliné dans plusieurs États.

Dans l’Assam, le parti a vu le quadruple député Rupjyoti Kurmi démissionner en claquant la direction de Rahul Gandhi. Dans l’Uttar Pradesh, le poids lourd politique Jitin Prasada a quitté le Congrès pour rejoindre le BJP avant les élections cruciales de l’Assemblée l’année prochaine. À Delhi, il a vu la secrétaire générale du Congrès de Pradesh Mahila, Parveena Sharma, et 40 autres travailleurs rejoindre le BJP.

Au Pendjab, il est difficile de résoudre une fracture interne qui s’intensifie avec le député provincial Navjot Singh Sidhu et le député Pratap Singh Bajwa critiquant ouvertement le CM Capt Amarinder Singh. Au Karnataka, DK Shivakumar et Siddaramaiah sont indirectement en compétition pour le poste de ministre en chef avec une faction de députés soutenant Shivakumar et certains proposant le nom de Siddaramaiah. Au Chhattisgarh, le parti aurait été divisé en deux factions, chacune soutenant respectivement le ministre en chef Bhupesh Baghel et le ministre de la Santé TS Singhdeo. Il a été rapporté que Baghel avait été nommé CM sur la base d’une formule de ministre en chef de deux ans et demi et que TS Singhdeo était censé prendre le relais une fois que le gouvernement a terminé la moitié du mandat. Mais cela ne s’est pas produit. Maintenant, le certificat de vaccin du Chhattisgarh arborait des photos de Baghel et Singhdeo, mais les qualifiait tous les deux de CM de l’État. Alors que les responsables du ministère de la Santé l’ont imputé à la négligence, l’opposition a imputé le faux pas au factionnalisme au sein du parti.

Le parti avait déjà été déserté par des députés siégeant au Gujarat, au Madhya Pradesh, à Goa ou au Karnataka, ce qui lui a fait perdre le pouvoir au sein du député et du Karnataka alors que ses sièges ont été considérablement réduits au Gujarat.

Les cas récents de l’Uttarakhand et de l’Assam contrastent fortement avec le style de travail du BJP et du Congrès. Dans l’Uttarakhand, la majorité des députés du parti étaient mécontents de l’ancien CM Trivendra Singh Rawat. Le BJP a accepté leurs demandes et a remplacé le CM. À Assam, lorsque Himanta Biswa Sarma en 2015 a approché Rahul Gandhi pour demander un changement de direction, il a été refusé. Il démissionna plus tard et écrivit à Sonia Gandhi : « Il y a une grande pénurie de démocratie au sein du parti au Congrès. Quand j’avais humblement dit à Sri Rahul Gandhi que devant les observateurs centraux, 52 députés sur 79 avaient catégoriquement et catégoriquement demandé l’éviction de Sr Tarun Gogoi, il m’a répondu avec tant d’arrogance que c’était sa prérogative de changer de ministre en chef », a-t-il déclaré. dit dans sa lettre.

Aujourd’hui, le Congrès n’est plus au pouvoir dans l’Assam pour le deuxième mandat consécutif et personne ne peut exclure la main de Sarma derrière lui. Cela montre que le parti doit travailler sur son processus de prise de décision.

Alors que des États comme l’Uttar Pradesh, l’Himachal, le Pendjab, Goa, le Gujarat, le Manipur et l’Uttarakhand iront aux urnes l’année prochaine, le BJP a déjà commencé sa préparation pour occulter la négativité mise en évidence par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 . Ses employés du parti ont déjà commencé à travailler sur le plan visant à appliquer les mesures/projets positifs du gouvernement aux masses, le Congrès lutte toujours pour apaiser les dissidents et mettre de l’ordre dans sa maison.

Les faibles performances du parti lors des récentes élections législatives dans le Kerala, l’Assam, le Bengale occidental et Puducherry ont également entraîné des troubles internes avec plusieurs dirigeants remettant en question les décisions du parti concernant l’alliance et la sélection des candidats. Alors que le parti du safran ne ménage aucun effort pour renverser la vapeur en sa faveur, le Congrès, en tant que porte-drapeau de l’opposition, doit intensifier son jeu avec un leadership solide au sommet pour contrer la puissance toujours croissante du BJP. Alors que des élections cruciales approchent dans moins d’un an, plus tôt il agira, mieux ce sera.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.