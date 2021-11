Élections UP 2021: Priyanka Gandhi promet des honoraires mensuels de 10 000 roupies à Asha et aux travailleurs d’Anganwadi si le Congrès l’emporte

Mercredi, Priyanka avait partagé une prétendue vidéo de « l’agression » par la police contre les ASHA à Shahjahanpur.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a promis 10 000 roupies mensuelles aux travailleurs d’Asha et d’Anganwadi si son parti arrive au pouvoir dans l’Uttar Pradesh lors des élections législatives prévues l’année prochaine. Les remarques de Priyanka Gandhi sont intervenues après qu’une délégation d’agents de santé l’ait rencontrée hier pour exprimer leurs griefs. La délégation est allée la rencontrer deux jours après qu’ils auraient été brutalisés par la police alors qu’ils tentaient de rencontrer le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, à Shahjahanpur.

Attaquant le gouvernement du BJP, Priyanka a accusé le gouvernement de l’État d’avoir insulté le travail effectué par les activistes de la santé sociale accrédités (ASHA). S’adressant à Twitter, Priyanka Gandhi a déclaré hier : « Aujourd’hui, j’ai rencontré des sœurs Asha qui ont été torturées par la police à Shahjahanpur. Ils ont été brutalement battus à l’extérieur de la réunion du ministre en chef pour avoir soulevé leurs revendications. Les sœurs Asha ont travaillé jour et nuit pendant le corona, au moment de la vaccination, lors de l’accouchement et à d’autres occasions… Mais aujourd’hui, elles sont harcelées dans tout l’État. Leurs honoraires sont bas, ils ne les reçoivent pas à temps, il y a de la corruption et ils sont battus et insultés pour avoir élevé la voix. Sœurs Asha, vous méritez le respect et de bons honoraires. Je suis côte à côte avec vous dans ce combat.

आज पूरे प्रदेश भर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कम है, समय पर नहीं मिलता, भ्रष्टाचार है और आवाज उठाने पर उनको पीटा जाता है व उनका किया जाता है। बहनों, सम्मान और की हकदार हैं। कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आपके साथ हूं। – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 11 novembre 2021

Selon les rapports, un travailleur principal d’Anganwadi reçoit 5 500 Rs par mois, ceux du mini Anganwadi reçoivent 4 500 Rs par mois tandis que l’assistant d’Anganwadi gagne 2 750 Rs par mois dans l’Uttar Pradesh.

Mercredi, Priyanka avait partagé une prétendue vidéo de «l’agression» par la police contre les ASHA à Shahjahanpur. « Chaque agression contre les sœurs ASHA par le gouvernement UP est une insulte au travail accompli par elles », avait-elle déclaré.

सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक-एक वार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। बहनों ने कोरोना में व अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दीं। मानदेय उनका हक है। उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य।

बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। pic.twitter.com/fTmBSvJbQD – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 10 novembre 2021

Les ASHA avaient tenté de rencontrer le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath lors de sa visite à Shahjahanpur (le 9 novembre) mais ils ont été brutalisés par la police, a rapporté PTI citant un porte-parole du Congrès.

Le surintendant de la police de Shahjahanpur, S Anand, a déclaré le 9 novembre qu’il y avait un programme du ministre en chef Yogi Adityanath là-bas. Pendant ce temps, les travailleurs ont tenté de se rendre à la réunion publique, lorsqu’ils ont été arrêtés, après quoi le travailleur Poonam Pandey a eu une bagarre avec une inspectrice et sa vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux. Le SP a déclaré qu’une affaire avait été enregistrée contre Poonam. Poonam a allégué qu’elle avait été sauvagement battue par l’inspecteur Jyoti Tyagi et d’autres membres du personnel de police à cause de laquelle elle a subi des blessures et sa main a été fracturée.

