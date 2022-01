Élections UP 2022: Akhilesh Yadav affirme que le BJP n’a pas donné de ticket à Yogi Adityanath

Les remarques percutantes sont survenues alors qu’Akhilesh Yadav a accusé le parti du safran de se livrer à la politique du temple avant les élections.

Dimanche, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a dénoncé le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, affirmant que la direction du BJP ne lui donnait pas de ticket pour se présenter aux prochaines élections législatives.

« La question est que personne ne donne le ticket au ministre en chef, rien ne peut être plus malheureux que cela », a déclaré Yadav lors du conclave de News18.

Adityanath a annoncé qu’il se présenterait aux prochaines élections à partir d’un siège décidé par la plus haute direction du parti. Yadav a déclaré à News18 qu’il se présenterait lui aussi aux élections à partir d’un siège décidé par son parti.

Les remarques percutantes sont venues alors que Yadav a accusé le parti du safran de se livrer à la politique du temple avant les élections. Il parlait en référence à l’affirmation du BJP selon laquelle la prochaine ville religieuse dans sa liste de développement après Ayodhya et Kashi était Mathura.

Il a également fustigé le Premier ministre Narendra Modi au sujet du récent incident de violation de la sécurité au Pendjab, affirmant que le Premier ministre aurait dû se rendre sur le lieu du rassemblement à Ferozpur pour « pouvoir y voir les chaises vides ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.