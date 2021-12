Élections UP 2022: Akhilesh Yadav contre l’attaque d’acronyme d’Amit Shah contre SP, la qualifie d’enfantine et d’immature

Les dirigeants du BJP, dont le Premier ministre Modi, utilisent souvent des jeux de mots pour créer des acronymes afin de cibler l’opposition.

À l’approche des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, la guerre des mots entre le BJP au pouvoir et le Congrès de l’opposition s’est intensifiée. Aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur de l’Union et haut dirigeant du BJP, Amit Shah, s’est adressé à une réunion publique à Moradabad, où il a critiqué le parti Samajwadi et l’a accusé de bloquer la croissance de l’Uttar Pradesh. Shah a également inventé le terme « Samajwadi LAB » pour attaquer le parti d’opposition.

« Le Parti Samajwadi avait mis en place un nouveau type de laboratoire (LAB) dans l’Uttar Pradesh. Le LAB de SP signifie : L-Loot, A-Aatankwad (Terrorisme), B-Bhrastachar (Corruption) », a déclaré Shah.

पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला (LAB) बनाई थी। की LABO मतलब है-

L-

A-

B- – श्री @AmitShah #JanVishwasYatra pic.twitter.com/XcxCXLdULB – BJP (@BJP4India) 30 décembre 2021

Il a également déclaré que bien que l’ouest de l’Uttar Pradesh soit connu pour Ganna (canne à sucre), le SP continue de chanter « Jinnah ». Le ministre de l’Intérieur a affirmé que lorsqu’Akhilesh Yadav est interrogé sur les émeutes qui ont eu lieu pendant son régime, il ne répond pas. « Je veux demander à Akhilesh ji que les habitants de l’Uttar Pradesh veulent un compte rendu du nombre d’émeutes qui ont eu lieu sous votre règne, mais il ne répond pas. Je vais vous dire. 700 émeutes ont eu lieu sous le règne d’Akhilesh Babu. Mon Uttar Pradesh occidental a été complètement ensanglanté », a déclaré Shah.

Répondant à la remarque « LAB » d’Amit Shah, Akhilesh Yadav a déclaré qu’à un moment où le public de l’Uttar Pradesh est confronté à la famine, au chômage, à l’inflation et à la mauvaise gestion, les dirigeants du BJP se livrent à des jeux de mots enfantins. «Lorsque UP et le pays traversent une phase de famine, de chômage, d’inflation et de mauvaise gestion, les dirigeants du BJP se livrent à des créations de mots puérils et immatures en organisant des ABCD et des lettres. Ces choses ne remplissent pas l’estomac des gens et ne gèrent pas la maison », a déclaré Yadav, ajoutant que « Baais me janata inka Ksh-Tra-Gya kar degi » (le public terminera le BJP en 2022).

व देश भुखमरी, बेरोज़गारी, बेकारी, महंगाई और बदइंतज़ामी के दौर गुजर रहा है तब भाजपा के नेता एबीसीडी व अक्षरों को बचकाने व अपरिपक्व शब्द बनाने में लगे हैं। बातों से न तो लोगों का पेट भरता है न घर चलता है। में जनता इनका क्ष त्र ज्ञ कर देगी। #भाजपा_ख़त्म – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 30 décembre 2021

Les dirigeants du BJP, dont le Premier ministre Modi, utilisent souvent des jeux de mots pour créer des acronymes afin de cibler l’opposition. Lors des scrutins de l’assemblée UP de 2017, le Premier ministre Modi avait inventé le terme « SCAM » en disant qu’il représentait le SP, le Congrès, Akhilesh et Mayawati. Amit Shah avait alors donné un nouveau sens à KASAB (le terroriste pakistanais) en disant que KA signifie Congrès, SA pour SP et B pour BSP.

