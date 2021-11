Élections UP 2022 : Akhilesh Yadav et Yogi Adityanath prêts à participer aux élections législatives si leurs partis le disent

Akhilesh Yadav était membre du conseil législatif tandis que Yogi Adityanath est actuellement un MLC.

Avant les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le ministre en chef Yogi Adityanath et l’ancien CM Akhilesh Yadav ont déclaré aujourd’hui qu’ils pourraient se présenter aux élections de l’année prochaine si le parti le décide. S’adressant à des journalistes à Gorakhpur, Yogi Asityanath a déclaré qu’il contesterait les élections législatives si le parti le lui demandait.

« J’ai toujours contesté les élections et je me présenterai partout où le parti le dira », a déclaré Yogi Adityanath.

D’autre part, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, qui s’adressait aux médias après avoir inauguré le bureau du socialiste du parti Janwadi à Lucknow aujourd’hui, a déclaré que si son parti le décidait, il pourrait contester les élections. Réagissant à la question de savoir s’il contestera les sondages comme l’a confirmé Yogi Adityanath, Akhilesh Yadav a déclaré : « Ab baba mukhyamantri ji ko chunav nahi ladna chahiye. Wah jaa rahe hai. Jaane wale se kya lena dena. Samajwadi Party ne tay kiya hai, Samajwadi Party tay karegi aur jab chunav hoga to honge chunav ke maidan me…party tay karegi aur jab chunav maidan me hai to chunav se peeche kaise hatenge (Maintenant CM ne devrait pas contester les sondages, il va (out du pouvoir après les élections). Ce que nous avons à voir avec celui qui sort. Le parti Samajwadi a décidé et le parti Samajwadi décidera et quand il y aura des élections, je serai sur le champ de bataille…le parti décidera et quand nous serons sortis dans le domaine électoral, comment peut-on reculer après l’élection).

Akhilesh Yadav a ensuite plaisanté en disant que s’il disait oui maintenant, les journalistes poseraient des questions sur la circonscription de l’assemblée d’où il contesterait le scrutin. « Je le dirai au moment opportun », a-t-il déclaré.

https://t.co/k1lFhZSWMc – Fête Samajwadi (@samajwadiparty) 6 novembre 2021

Il y a quelques jours, Akhilesh Yadav avait déclaré qu’il ne se présenterait pas aux élections législatives. L’Uttar Pradesh a une législature bicamérale comprenant un Conseil législatif, une Chambre haute et une Assemblée législative, la Chambre basse. L’actuel CM Yogi Adityanath est également membre du Conseil législatif car il était député de Lok Sabha avant de devenir ministre en chef. Au cours de son mandat en tant que CM, Akhilesh Yadav était également un MLC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.