Élections UP 2022 : Akhilesh Yadav lance le parfum Samajwadi pour « mettre fin à la haine », inaugurer l’amour et la fraternité

En lançant le parfum, Akhilesh Yadav a déclaré que le SP l’avait apporté comme cadeau aux gens car la fleur des mensonges ne donne jamais de parfum.

Le président du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a lancé le « parfum Samajwadi » à l’approche des élections législatives de 2022, affirmant qu’il mettrait fin à la haine prétendument propagée par le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP). Le parti a déclaré que le parfum répandrait le parfum du socialisme dans l’État.

La bouteille a été conçue aux couleurs du drapeau du Parti Samajwadi avec la moitié supérieure en rouge et le fond en vert. Le leader du Kannauj MLC et du SP, Pushraj Jain, a déclaré que le parfum était emballé dans une bouteille rouge-vert et que sa boîte contenait une photo d’Akhilesh Yadav. Le parfum a été créé par deux parfumeurs en quatre mois.

« La spécialité de ce parfum est que du Cachemire à Kanyakumari, 22 » atars « naturels y ont été utilisés », a-t-il déclaré. Jain a déclaré que ceux qui l’utilisent sentiront l’odeur du « Samajwad » et de la fraternité. Élaborant davantage sur l’utilisation de 22 parfums naturels, il a déclaré que les élections dans l’État auront lieu en 2022 et que le parfum aidera à mettre fin à la haine en apportant l’amour et la fraternité.

En lançant le parfum, Akhilesh Yadav a déclaré que lorsque quelqu’un se rendrait dans un lieu public après avoir appliqué le parfum, cela lui rappellerait l’idéologie socialiste et le parti Samajwadi.

Plus tard dans un tweet, Akhilesh Yadav a déclaré que son parti avait offert le parfum à tout le monde parce que la fleur du mensonge ne porte aucun parfum.

तोहफ़े में दी है सबको ‘महक’

न देता है ख़ुशबू ‘झूठ का फूल’ यही नारा आज का

चाहिए भाजपा#झूठ_का_फूल pic.twitter.com/Kx55PLs5Xu – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 9 novembre 2021

Ce n’est pas la première fois que la SP lance un parfum. Le parti avait également lancé un parfum en 2016 avec quatre fragrances pour marquer les quatre ans de son règne dans l’État.

MLC Jain a également déclaré que le parti prévoyait de lancer un autre parfum avec 24 parfums naturels à la suite des sondages Lok Sabha de 2024.

