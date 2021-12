Élections UP 2022 : Akhilesh Yadav s’associe à son oncle Shivpal Yadav avant les élections

Après une dispute avec Akhilesh, Shivpal avait formé son propre parti – Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia).

Le président du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a rencontré aujourd’hui son oncle Shivpal Yadav et a finalisé l’alliance de son parti avec le parti Pragatisheel Samajwadi (Lohia) avant les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh l’année prochaine. La réunion d’aujourd’hui a marqué la fin d’une amère brouille entre les deux dirigeants avant les élections de 2017 dans l’État.

Le parti Samajwadi d’Akhilesh a déjà formé une alliance avec de nombreux partis régionaux, dont le RLD et le SBSP, pour tenter d’empêcher la division des voix dans sa lutte contre le BJP.

« J’ai eu une rencontre avec le président national des PSP et la question de l’alliance a été réglée. La stratégie consistant à emmener les partis régionaux renforce continuellement le SP et conduit le SP et d’autres alliés à une victoire historique », a déclaré Yadav dans un tweet. La réunion a duré environ une heure au cours de laquelle les deux dirigeants ont convenu de se raccommoder et de faire front commun contre le BJP au pouvoir.

के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाक़ात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। को साथ लेने की नीति सपा को मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। #बाइस_में_बाइसिकल pic.twitter.com/x3k5wWX09A – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 16 décembre 2021

Après une dispute avec Akhilesh, Shivpal avait formé son propre parti – Pragatisheel Samajwadi Party (Lohia). Le mois dernier, Shivpal Yadav avait déclaré qu’il avait approché Akhilesh à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, soit pour conclure une alliance, soit pour fusionner les deux parties. Cependant, il n’y a eu aucune réciprocité de la part d’Akhilesh jusqu’au mois dernier, lorsqu’il a déclaré qu’il respecterait pleinement son oncle.

Le SP s’est déjà allié avec le parti Janwadi (socialiste), le parti Suheldev Bhartiya Samaj, le Mahan Dal de Keshav Dev Maurya, la faction Apna Dal dirigée par Krishna Patel et le Rashtriya Lok Dal de Jayant Chowdhury. Lors des élections législatives de 2017 dans l’Uttar Pradesh, le parti Bharatiya Janata a remporté 312 sièges sur les 403 sièges de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, tandis que le parti Samajwadi (SP) en a remporté 47, le parti Bahujan Samajwadi (BSP) en a remporté 19 et le Congrès n’a pu gagner que sept sièges. Le reste des sièges a été occupé par d’autres candidats.

