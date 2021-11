Élections UP 2022 : Amit Shah dit que le Congrès, le SP et le BSP ne peuvent pas vaincre le BJP ensemble ; vise plus de 300 sièges

Amit Shah a déclaré aux dirigeants du parti de l’État et aux travailleurs qu’ils doivent se concentrer sur les isoloirs s’ils veulent que le parti remporte les prochaines élections législatives.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a annoncé vendredi que même si le Congrès, le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj s’unissaient, ils ne pourraient pas vaincre le BJP lors des prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh, a rapporté The Indian Express.

Shah a fait cette déclaration en s’adressant aux fonctionnaires de l’organisation de tout l’État – y compris ceux en charge des 403 circonscriptions de l’Assemblée, les dirigeants des unités de district et régionales – à Varanasi vendredi.

L’Indian Express a cité des sources disant que Shah avait félicité le gouvernement de Yogi Adityanath pour la loi et l’ordre, l’action contre la mafia et la gestion des services de santé pendant la pandémie. On apprend que Shah a déclaré que si chaque gouvernement est confronté à des oppositions au pouvoir, l’état d’esprit en faveur du gouvernement Adityanath était beaucoup plus fort.

Ils ont en outre cité Shah disant à l’assemblée que les résultats des élections de 2022 UP seraient cruciaux pour les élections de 2024 à Lok Sabha. Il a déclaré que tous les regards étaient tournés vers UP, alors que la route vers la victoire à Delhi passe par cet État.

Il a déclaré aux dirigeants du parti et aux travailleurs de l’État qu’ils devaient se concentrer sur les isoloirs s’ils voulaient que le parti remporte les prochaines élections législatives.

« Booth jeeta to UP jeeta » (Gagnez le stand et vous gagnerez UP), a-t-il déclaré, selon le président de l’État du BJP, Swatantra Dev Singh, qui a informé les journalistes de la réunion qui est considérée comme une indication que Shah sera activement impliqué dans la campagne du parti au pouvoir pour revenir au pouvoir dans l’État.

Le parti remportera les prochains scrutins de l’assemblée de l’État grâce à la force des travailleurs et ils assureront la victoire du parti, a déclaré Singh citant Shah lors de la réunion, convoquée pour discuter de la stratégie électorale pour les prochaines élections.

La session stratégique a réuni le ministre en chef Yogi Adityanath, le ministre de l’Union et responsable des affaires UP du BJP, Dharmendra Pradhan, le vice-CM Dinesh Sharma et le président de l’État du parti Singh, ainsi que les dirigeants en charge des 403 segments de l’assemblée.

Lors de la réunion cruciale, l’ancien président du BJP, Shah, a également souligné la nécessité d’améliorer les relations publiques et de faire de plus en plus de personnes membres du parti dans le cadre de la campagne d’expansion des effectifs du parti, a déclaré Singh.

Des décisions ont également été prises sur les propositions visant à encourager les personnes d’autres partis à rejoindre le BJP à grande échelle, a déclaré Singh, ajoutant qu’il s’agissait, entre autres, de la stratégie donnée aux responsables de l’assemblée, aux présidents de district et aux dirigeants régionaux de l’État pour avoir remporté 300 -plus de sièges dans les sondages de 2022.

