Élections UP 2022 : Amit Shah lance une attaque à l’acronyme « ABCD » contre le parti Samajwadi

Amit Shah a déclaré que les anciens gouvernements dirigés par le Parti Samajwadi et le BSP n’avaient jamais pensé au développement de toutes les sections de la société.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union et haut dirigeant du BJP, Amit Shah, a lancé mercredi une attaque cinglante contre le parti Samajwadi, affirmant que l’« ABCD » du parti était différent de l’habituel.

« ABCD du Parti Samajwadi est différent. Pour eux, A signifie « Apradh et Aatank », B signifie » Bhai-Bhatijavad « , C signifie » Corruption » et D signifie » Danga » « , a déclaré Shah lors d’un rassemblement dans le district de Hardoi dans l’Uttar Pradesh.

S’adressant aux anciens gouvernements de l’État, Shah a déclaré : « Le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj n’ont jamais pensé au développement de toutes les sections de la société. Mais Modi ji a travaillé pour ‘Sabka saath, Sabka vikas’.

