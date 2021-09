Élections UP 2022 : BSP mise sur la fraternité brahmane-dalit, Satish Mishra dit que les gens veulent que « 2007 revienne »

Le parti pro-dalit qui se lance dans une « mission brahmane » indique la tentative du parti de réessayer sa formule éprouvée consistant à courtiser le combo brahmane-dalit pour reconquérir le pouvoir.

Le secrétaire général national du parti Bahujan Samaj, Satish Chandra Mishra, a affirmé que les brahmanes et les dalits souffrent sous le gouvernement actuel de Yogi Adityanath et a déclaré qu’ils voulaient que le BSP revienne au pouvoir. Le parti pro-dalit qui se lance dans une « mission brahmane » indique la tentative du parti de réessayer sa formule éprouvée consistant à courtiser le combo brahmane-dalit pour reconquérir le pouvoir.

« Les brahmanes et les dalits sont confrontés à un maximum de problèmes. La façon dont les rencontres et les meurtres se produisent… Si quelqu’un se plaint, il fait face à une enquête. Tous ces gens qui souffraient m’ont poussé à sortir… », a déclaré Mishra à l’Idea Exchange de The Indian Express.

« Ils veulent que 2007 revienne [the last time BSP came to power], ils souhaitent le retour de la fraternité des communautés brahmane et dalit. L’ingénierie sociale… personne n’a jamais pensé que les communautés pourraient se réunir. Nous avons formé un gouvernement majoritaire », a-t-il ajouté.

Les remarques peuvent être vues en référence à la rencontre du gangster notoire Vikas Dubey près de Kanpur en juillet de l’année dernière. Le BSP a pris en charge le cas de Khushi Dubey – la veuve du neveu de Vikas Dubey, Amar, qui a été tué lors d’une autre rencontre – qui est hébergée dans un centre pour mineurs à Barabanki et fait face à des accusations de meurtre et de complot.

Le BSP, qui s’est lancé dans une “mission brahmane” avant les élections législatives de 2022 dans l’Uttar Pradesh, a déclaré qu’il combattrait le cas de Khushi, demandant une libération sous caution pour elle. En fait, Mishra s’est chargé lui-même de l’affaire.

Le BSP, resté hors du pouvoir dans l’État, avait eu recours à la formule d’ingénierie sociale de la formule brahmane-dalit pour remporter les urnes en 2007. Un sentiment dominant contre le parti Samajwadi couplé à la coalition brahmane-dalit aurait été la formule gagnante du BSP à l’époque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.