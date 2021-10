Élections UP 2022 : BSP réorganise sa stratégie de sondage ; regarde les jeunes et les femmes, augmente la présence sur les réseaux sociaux et se concentre sur Ayodhya

Le BSP de Mayawati met tout en œuvre cette fois avec une approche repensée qui comprend des événements axés sur les jeunes et les femmes, se frottant à la douce Hindutva en gardant le projecteur sur Ayodhya.

Le parti Bahujan Samaj dirigé par Mayawati ne ménage aucun effort dans sa tentative de revenir au pouvoir dans l’Uttar Pradesh après une décennie. La fête se déroule cette fois-ci avec une approche repensée qui comprend des événements axés sur les jeunes et les femmes, se frottant à la douce Hindutva en gardant le projecteur sur Ayodhya, une présence renforcée sur les réseaux sociaux et l’apprentissage des erreurs du passé.

Cette fois, le parti de Mayawati, qui a décidé de faire cavalier seul aux élections, va au-delà de l’ingénierie sociale dalit-brahmane et se présente comme un parti de « sarva dharma sambhaav » (égalité de toutes les religions). Tout en annonçant sa « mission brahmane », le parti a organisé Prabuddh Sammelans à travers l’État.

Pendant ce temps, plusieurs des nouvelles initiatives du parti sont reprises par le secrétaire général national du parti et député du Rajya Sabha, Satish Mishra, et les membres de sa famille.

Alors que son fils Kapil Mishra s’est adressé à des réunions axées sur les jeunes, l’épouse de Mishra, Kalpana, a organisé des réunions dans le cadre des initiatives « Prabudha Mahila Vichar Ghosthi » et « BSP Mahila Sammelan » pour interagir avec des groupes de femmes des communautés brahmanes et dalits.

Mishra, quant à lui, a poussé la formulation Dalit-Brahmin établie du parti – les deux communautés ont ensemble une part de voix de 36% – avec des réunions qui mettent l’accent sur « bhaichara (fraternité) » entre les deux. Cette fois, il y a aussi un nouveau slogan : « Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Parshuram ».

Le parti se concentre également sur l’augmentation de sa présence sur les réseaux sociaux, où le BJP et le parti Samajwadi sont très proactifs, soulignant les promesses de sondage de leur parti ainsi que les échecs présumés de l’autre.

Mayawati a créé un compte Twitter en 2018. Misra a rejoint Twitter en juillet de cette année et a commencé à diffuser en direct les réunions de « Prabuddha Varg Vishal Ghosthi », un forum qui s’adresse principalement aux brahmanes, sur Facebook.

