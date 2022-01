Élections UP 2022: Imran Masood du Congrès s’apprête à rejoindre le parti Samajwadi, selon le principal concours entre le BJP et le SP

Masood a confirmé dimanche qu’il passerait au parti Samajwadi, car le principal concours de l’UP était entre le BJP et le SP.

À seulement un mois des élections législatives dans l’Uttar Pradesh, le Congrès est prêt à affronter un autre revers alors que l’un de ses plus hauts dirigeants de l’État – Imran Masood – est sur le point de rejoindre le parti Samajwadi. Masood a confirmé dimanche qu’il passerait au parti Samajwadi, car le principal concours de l’UP était entre le BJP et le SP.

Masood a convoqué aujourd’hui une réunion virtuelle de ses partisans. Dimanche, il a déclaré qu’une voie à suivre sera décidée après une discussion avec eux.

« Les circonstances politiques actuelles indiquent qu’il y a un combat direct entre le BJP et le parti Samajwadi à l’UP. Je tiendrai une réunion avec mes partisans demain, puis demanderai du temps à Akhilesh ji », a déclaré dimanche l’ANI citant le secrétaire général du Congrès indien, Masood.

Masood est devenu un député indépendant du siège de l’Assemblée de Muzaffarabad en 2007. Il a battu Jagdish Singh Rana du parti Samajwadi. En 2012, il a contesté les élections législatives de Nakur sur le ticket du Congrès mais a perdu. En 2013, Masood a rejoint le parti Samajwadi pour revenir au Congrès un an plus tard. Il a contesté les sondages Lok Sabha de 2014 et 2019 de Saharanpur, mais a perdu les deux élections.

Imran Masood est le neveu du quintuple député du Congrès Lok Sabha de Saharanpur Rashid Masood, décédé en 2020. Rashid Masood a également été nommé à la Rajya Sabha par le Congrès à quatre reprises.

L’exode au Congrès se poursuit alors que de nombreux hauts dirigeants, dont Jitin Prasada, sont récemment passés au BJP. De plus, le député du Congrès Raebareli (Sadar) Aditi Singh était récemment passé au BJP.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.