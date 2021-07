Élections UP 2022 : La colère contre le BJP est palpable, mais Akhilesh Yadav est-il à la hauteur ?

Pour Akhilesh, l’opportunité qui se présente est une affaire de maintenant ou jamais.

Dans l’Uttar Pradesh, il y a beaucoup en jeu alors que le Bharatiya Janata Party et le Samajwadi Party s’attachent pour s’affronter dans l’une des batailles politiques très suivies en Inde. Le résultat des élections dans l’Uttar Pradesh, qui survient à la suite d’une deuxième, et peut-être d’une troisième vague désastreuse de Covid-19, mettra à l’épreuve le courage de la soi-disant machine électorale du BJP, avec un discours clair et présent danger d’une réaction massive du public. Pour le Parti Samajwadi sous la direction d’Akhilesh Yadav, l’opportunité est aussi grande que le défi à relever. Akhilesh doit non seulement prouver qu’il peut mener son parti au pouvoir après une âpre bataille pour la suprématie au sein de sa famille, mais il doit également apparaître comme la voix des sans-voix et gagner la confiance des gens comme alternative au titulaire Yogi Adityanath.

L’opportunité pour le Parti Samajwadi est immense. La mauvaise gestion par le gouvernement de la crise de Covid dans l’État a porté un coup dur à la popularité de CM Adityanath et les chiffres officiels de l’Uttar Pradesh – 17 07822 cas de Covid et 22 715 décès – révèlent à peine la moitié de l’histoire. Alors que les partis d’opposition ont critiqué à plusieurs reprises le parti au pouvoir en l’accusant de sous-représenter le nombre de morts tout en citant les cas de cadavres trouvés coulant dans les rivières et enterrés le long des rives du Sangam à Prayagraj, des rapports ont également affirmé que si l’enterrement des corps a était une coutume de nombreuses communautés de l’Uttar Pradesh, il y a eu une augmentation du nombre de corps au cours de la deuxième vague.

Pour Akhilesh, l’opportunité qui se présente est une affaire de maintenant ou jamais. Les dirigeants du BJP de l’État ont exprimé vocalement leur mécontentement face à la gestion par le gouvernement de Yogi Adityanath de la pandémie de COVID-19. Bien que la direction centrale ait reposé sa foi en Adityanath et soit prête à contester le prochain scrutin de l’assemblée avec Yogi comme visage du CM, les informations faisant état d’une impasse entre le Premier ministre Narendra Modi et le CM Yogi Adityanath ont entravé l’image du gouvernement. Alors que le Premier ministre Modi a félicité le gouvernement Yogi pour avoir inauguré le développement et sa gestion « sans précédent » de la deuxième vague de la pandémie, l’opposition pense que les remarques du Premier ministre n’ont fait qu’attiser le feu.

« Je pense que Modi ji a délibérément félicité Yogi Adityanath. Les gens sont en colère et les députés de Yogi ne peuvent pas visiter leurs circonscriptions. Un leader qui n’a rien fait pendant la crise et puis vous le louez tellement que les gens se sentent trahis. Il y a des villages où presque toutes les familles ont subi des pertes. Essayez de louer Modi ji et Yogi ji à l’intérieur de ce village et vous connaîtrez la réalité, la vérité », a déclaré Rajeev Rai en donnant un exemple du bloc de Sohaon où environ 42 personnes d’un village ont succombé au COVID-19 en un mois.

Alors que la véritable ampleur cumulative des dommages que la pandémie a laissés à l’UP ne sera peut-être jamais connue, le défi pour Akhilesh Yadav est d’émerger en tant que leader visible et capable de se projeter comme une alternative viable au BJP. Jusqu’à présent, le parti Samajwadi et son chef Akhilesh n’ont pas réussi à faire sentir leur présence uniquement sur les plateformes de médias sociaux. Alors, sont-ils confrontés à la puissance du BJP qui traite chaque élection comme une bataille à faire ou à mourir ?

Rai, secrétaire national et porte-parole du parti Samajwadi et ancien candidat du Lok Sabha de Ghosi, a affirmé que tandis que son parti et ses travailleurs aidaient activement les gens par tous les moyens pendant la première et la deuxième vague de la pandémie, ce qui a été montré dans les médias était juste L’opposé.

« Il n’est pas nécessaire que les gens ne voient que ce qui est montré dans les médias. Les gens peuvent croire les rapports qui se sont produits dans un endroit éloigné, mais ne peuvent pas croire les faux rapports sur ce qui se passe dans leur arrière-cour. Les gens ont vu des travailleurs du parti Samajwadi aider et fournir aux nécessiteux une hospitalisation pour l’oxygène au gaz à rationner et des kits médicaux à travers les villages. Chaque fois qu’un rapport prétend que le BJP a aidé les gens, les villageois critiquent ces rapports », a-t-il déclaré à Financialexpress.com.

Il a affirmé que même pendant le premier verrouillage lorsque les travailleurs migrants ont été contraints de retourner à pied dans leur ville natale, c’est le parti Samajwadi qui a donné Rs 1 lakh à ceux qui sont morts en chemin et leur a également fourni des kits de rationnement et de l’argent pour les médicaments après vérification.

Rai a affirmé que pendant que le BJP continuait à faire de la propagande contre le parti Samajwadi, notre parti et ses travailleurs continuaient à travailler sur le terrain. « Les gens se souviendront toujours de qui les a aidés – le parti Samajwadi ou le BJP. Cela va se retourner contre le BJP », a-t-il déclaré.

« En cette période tragique, il est devenu évident que le BJP n’a jamais été confronté à une véritable crise. Ce n’est même pas dans leur ADN. Regardez dans l’histoire lorsque nos ancêtres se battaient pour l’indépendance, ils (les idéologues du BJP) étaient contre cela. Ils mentent encore et encore. Tout vient avec une date d’expiration. Ils ne s’en rendent pas compte maintenant, mais cela se retourne contre nous », a déclaré Rai.

Le parti Samajwadi affirme également que des personnes comme Jitin Prasada n’ont aucune crédibilité et que leur intronisation ne fonctionnera pas pour le BJP cette fois, étant donné que nous venons tous de sortir d’une crise et des pratiques politiques établies comme l’intronisation de chefs de caste particulière. ou la religion se sont complètement effondrés.

« Les gens ne se souviennent plus que de leur douleur. Ils sont enragés. Presque chaque personne a perdu quelqu’un. La plupart d’entre eux ont souffert du manque d’oxygène. Ensuite, vous venez (la récente visite de Modi à Kashi) et prétendez qu’il ne peut y avoir de meilleure gestion que celle-ci. C’est comme frotter du sel sur les blessures des gens », a déclaré Rai.

Lorsqu’on lui a demandé si la récente expansion du cabinet Modi, où sept ministres de l’Uttar Pradesh avaient été intronisés, allait aider le BJP, Rai a déclaré que les gens allaient même se sentir mal à ce sujet. « Les gens se sentiront encore plus mal à ce sujet. Les gens auront l’impression qu’un député qui n’est pas venu les voir ne s’est pas soucié d’eux et que maintenant le même député a été récompensé. Aussi, quel travail les nouveaux ministres peuvent-ils faire en 6-7 mois. Après cela, le code de conduite moral entrera en vigueur. Le BJP maintient les gens dans un monde fantastique », a déclaré Rai.

Contrairement à l’opinion d’un parti absent au combat, le Parti Samajwadi affirme qu’il travaille sur le terrain et a apporté des changements structurels pour augmenter sa portée et gagner la confiance des gens. « Nous avons fait nos vérifications silencieuses. Nous avons augmenté le nombre de nos comités de kiosque. Nous avons donné une représentation aux dirigeants en gardant à l’esprit l’équation des castes. Nous avons pris notre structure de niveau d’assemblage pour bloquer le niveau de nos travailleurs du parti. Le BJP travaille dans les airs et nous travaillons au sol. En disant air, j’entends les chaînes de télévision et les présentateurs travaillant sur ordre du BJP. Mais nous avons des travailleurs loyaux qui, pour des motifs, atteignent tout le monde », a-t-il déclaré.

Alors que le parti Samajwadi travaille à renforcer son ancrage sur le terrain et que le parti Aam Aadmi s’attache à défier le gouvernement Yogi dans l’Uttar Pradesh, le BJP a une tâche ardue en 2022. L’impact massif de la deuxième vague de COVID-19 a peut-être donné un moment politique de schadenfreude aux partis politiques, mais cela les aidera-t-il à recueillir des voix en encaissant les sentiments ? Beaucoup dépendra des dirigeants comme Akhilesh Yadav qui relèveront le défi. Jusque-là, c’est le jeu de n’importe qui !

