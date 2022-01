Élections UP 2022: la sortie de Maurya repousse l’agenda OBC du BJP, oblige le parti à repenser la stratégie de scrutin et la sélection des candidats

La sortie de Maurya du BJP est également susceptible d’aider la campagne de l’opposition selon laquelle le gouvernement de Yogi Adityanath est un régime « pro-caste supérieure ».

À un mois à peine des élections de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, les efforts du BJP pour attirer les votes de l’OBC ont subi un revers majeur avec le départ du ministre du Cabinet de l’État Swami Prasad Maurya, qui devrait être suivi par plus d’une douzaine de députés, comme le prétend le chef de longue date de l’OBC qui a quitté le navire avec le parti Samajwadi.

La sortie de Maurya du BJP est également susceptible d’aider la campagne de l’opposition selon laquelle le gouvernement de Yogi Adityanath est un régime « pro-caste supérieure ». Cela pourrait renforcer l’accusation selon laquelle le BJP utilise des votes de classe en arrière uniquement pour arriver au pouvoir, puis les ignore, malgré le rôle crucial des OBC dans la victoire catégorique de Modi au Centre en 2014.

Le développement majeur était en tête de l’ordre du jour de la réunion de haut niveau du parti à Delhi mardi, qui a été convoquée pour discuter de la stratégie du scrutin et des noms des candidats. Présidée par le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah, la réunion a vu la présence du ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ainsi que du vice-CM Keshav Prasad Maurya, du chef de l’État du BJP Swatantra Dev Singh, ainsi que d’autres hauts dirigeants.

Comme la sortie de Maurya du parti risque d’être suivie d’un changement de camp de plusieurs députés de l’opposition, principalement le parti Samajwadi, le parti a été contraint de repenser les noms des candidats décidés pour chaque circonscription.

L’Indian Express a cité des chefs de parti affirmant que le BJP devrait retravailler sa campagne pour la sortie de Maurya et le message qu’il envoie aux communautés OBC politiquement importantes. Le parti est également conscient des gains que le parti Samajwadi espère tirer de la sortie de Maurya. Le parti a tenté d’élargir sa banque de votes fidèles musulmans-Yadav pour inclure les OBC non-Yadav, qui sont estimés à constituer plus de 35% de l’électorat.

Les dirigeants de l’État du BJP ont toutefois minimisé l’importance de cette évolution, affirmant que Maurya était un gardien de clôture depuis longtemps et boudait parce que le parti avait rejeté sa demande de billet pour son fils Utkrist. Sa fille Sanghamitra Maurya, députée du BJP du siège de Badaun Lok Sabha, avait précédemment soutenu la demande d’un recensement OBC sur le parquet du Parlement, rompant avec la position du parti.

La sortie de Maurya a maintenant tourné les yeux vers Keshav Prasad Maurya, le plus haut dirigeant de l’OBC du BJP, qui serait contrarié depuis 2017 pour avoir été contraint de se contenter de l’un des deux vice-présidents du CM de l’État.

Il a récemment exprimé son mécontentement, notamment en affirmant que la question de savoir qui serait le CM si le BJP revenait au pouvoir était loin d’être réglée. Cela s’est produit malgré le fait que le Premier ministre Narendra Modi et Shah aient clairement indiqué qu’Adityanath était le visage de la campagne d’État du BJP.

D’un autre côté, la poussée OBC non-Yadav du SP a été stimulée plus tôt avec l’entrée de Madhuri Verma, un leader de l’OBC et député de Behraich ; Rakesh Rathore, un leader de la communauté OBC inférieur du BJP ; Shiv Shankar Singh Patel, ancien ministre et député du BJP de Banda ; le chef du Congrès Bal Krishna Patel ; et Ram Achal Rajbhar et Lalji Verma qui ont été expulsés du BSP .

