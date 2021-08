Élections UP 2022: l’approche à deux volets du BJP pour émousser les lois agricoles a un impact et guérir les blessures de Covid

Avant les élections de 2022 dans l’Uttar Pradesh, le BJP a défini une approche à deux volets pour conserver le pouvoir dans l’État, qui est non seulement sensible en ce qui concerne les agriculteurs, mais également en raison de la deuxième vague de COVID-19 qui a durement frappé l’État. Alors que l’opposition soulève des questions pour maintenir les plaies du COVID-19 en vie, la protestation des syndicats d’agriculteurs se poursuit sans relâche à la frontière Delhi-UP depuis environ 9 mois maintenant. Alors que le Centre a maintenu qu’il était prêt à apporter des modifications aux lois agricoles litigieuses, il a exclu l’abrogation des lois qui ont été suspendues par la Cour suprême. Ne voyant pas de fin à l’impasse, le BJP essaie maintenant d’atténuer les défis.

Alors que le Premier ministre Narendra Modi a récemment intronisé 7 ministres de l’Uttar Pradesh dans son cabinet en gardant à l’esprit la caste ainsi que la représentation régionale, les ministres ont également été invités par le haut commandement du parti à exécuter « Jan Ashirwad Yatra » dans le but de tendre la main aux gens et atténuer les blessures du COVID-19 dans une certaine mesure. Les ministres ont non seulement tendu la main à la population, mais l’ont également sensibilisée aux diverses initiatives prises par le gouvernement Modi lors de la deuxième vague de COVID-19 afin de contrer le discours de l’opposition. Les ministres ont parcouru une distance de plus de 3 500 kilomètres, sillonnant environ trois douzaines de circonscriptions de Lok Sabha et plus de 120 circonscriptions de l’Assemblée de l’État. Pendant le yatra, ils ont également tenu diverses réunions publiques. La yatra visait non seulement à se connecter avec les gens mais aussi à remonter le moral des travailleurs qui hésitaient à sortir en public après la deuxième vague de Covid-19. Cela a également défini la plate-forme pour l’assemblée ainsi que les élections de Lok Sabha 2024.

Dans un autre mouvement pour contrer la protestation des agriculteurs, le parti a prévu un programme de sensibilisation des agriculteurs à l’échelle de l’État, en gardant à l’esprit l’impact des protestations en cours. Plusieurs articles de presse ont indiqué que le BJP entreprendrait un « Kisan Sampark Yatra » dans tout l’État dans le cadre duquel des « kisan chaupals » seraient également organisés. Kisan Morcha du BJP a travaillé activement sur l’ordre du jour. En outre, PM Modi avait publié le 9e volet de Kisan Samman Nidhi le 9 août. Rappelons que l’Uttar Pradesh est l’un des principaux États bénéficiaires du régime. Environ 36 agriculteurs lakh de l’Uttar Pradesh avaient reçu 2 000 roupies chacun dans le cadre de la 9e tranche de Kisan Samman Nidhi ce mois-ci. Au cours du programme de sensibilisation, la fête du safran prévoit également de promouvoir les mesures prises par le gouvernement central au profit des agriculteurs. La semaine dernière, le ministre en chef Yogi Adityanath, alors qu’il s’exprimait devant l’Assemblée de l’UP, avait informé que plus d’un crore de lakh avait été payé aux agriculteurs pour les arriérés de canne à sucre au cours des quatre dernières années. Ainsi, tant l’État que la direction centrale s’efforcent d’envoyer des signaux positifs à la communauté agricole.

À seulement 7 mois des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le BJP a très peu de temps pour renverser la vapeur en sa faveur. Cependant, il fait face à un défi de taille à la suite de la résistance des syndicats d’agriculteurs et d’une opposition vigoureuse – le Parti Samajwadi et le Congrès.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.