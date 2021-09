Élections UP 2022 : le BJP annonce une alliance avec Apna Dal, le parti Nishad

in

Le BJP se présentera aux prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh en alliance avec Apna Dal et Nishad Party, a annoncé vendredi le parti.

Le BJP se présentera aux prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh en alliance avec Apna Dal et Nishad Party, a annoncé vendredi le parti. L’annonce intervient alors même que d’autres grands acteurs de l’État – le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj et le Congrès – ont annoncé faire cavalier seul dans les sondages et lorgnent plutôt les petits partis qui ont une influence considérable sur les différentes castes.

“Le BJP contestera les scrutins de l’Assemblée 2022 en alliance avec le parti Nishad sous la direction du CM Yogi Adityanath et du Premier ministre Narendra Modi”, a déclaré le chef de l’UP BJP, Swatantra Dev Singh, lors d’un discours aux médias à Lucknow.

Pendant ce temps, le ministre de l’Union a annoncé l’alliance du parti avec Apna Dal, qui était également le partenaire de la NDA lors des élections législatives de 2017 et des élections de 2019 à Lok Sabha, où le BJP avait remporté des victoires écrasantes.

Pradhan a également déclaré que le parti s’était engagé à doubler les revenus des agriculteurs. «Nous nous sommes engagés à doubler les revenus des agriculteurs, que ce soit en achetant des produits agricoles chez MSP, en promouvant l’agriculture biologique ou en dépensant 1 lakh crores Rs pour l’infrastructure de commercialisation agricole. Je sais que le BJP a la bénédiction des agriculteurs, en particulier des petits agriculteurs », a-t-il déclaré.

Les partis centrés sur les castes comme l’Apna Dal et le parti Nishad ajoutent du poids aux plus grands partis comme le BJP, le SP, le BSP et le Congrès lors des élections, car même quelques milliers de votes peuvent faire ou nuire aux chances des candidats.

Dans les sondages d’État de 2017, jusqu’à huit candidats de différents partis avaient triomphé avec une marge de moins de 1 000 voix, selon les données de la commission électorale.

Alors que le parti Samajwadi a déclaré que ses portes étaient ouvertes aux petits partis, le BJP essaie également de garder intacte son alliance avec eux. Les dirigeants du Congrès estiment que faire cavalier seul contribuera à renforcer l’organisation du parti.

Outre l’Apna Dal (Sonelal) et le Nishad Party, le BJP lorgne le JD (U), le RPI et d’autres, dont le Vikasheel Insaan Party (VIP) du Bihar, pour une alliance. Cependant, le partage des sièges n’a pas été finalisé.

Alors que le parti Nishad compte un nombre considérable d’adeptes parmi les membres de la communauté « nishad » (pêcheurs), qui sont en nombre important dans environ six circonscriptions de Lok Sabha de l’État, l’Apna Dal (S) d’Anupriya Patel a de l’influence au sein de la communauté OBC Kurmi. .

En 2018, le SP avait présenté le fils de Sanjay Nishad, Praveen, comme candidat du siège de Gorakhpur Lok Sabha et avait stupéfié le BJP dans les sondages après que Yogi Adityanath, un député de cinq mandats du siège, l’ait quitté en devenant un MLC conformément à la constitution obligation après avoir été nommé ministre en chef.

Par la suite, le BJP a gagné le parti Nishad à ses côtés dans les sondages Lok Sabha 2019, en alignant Praveen Nishad sur son symbole de Sant Kabir Nagar. Il a gagné et est actuellement député du BJP.

En 2017, le BJP s’était lié avec Apna Dal (S) et Shuheldev Bhartiya Samaj Party (SBSP) dirigé par Om Prakash Rajbhar, en gardant à l’esprit leur influence respective parmi les Kurmis et les classes extrêmement arriérées.

