Élections UP 2022: le BJP contrecarre le « père de famille » d’Akhilesh à CM avec un rappel « d’insulte » à Mulayam

Répondant à l’ancien CM, le BJP a déclaré aujourd’hui qu’Akhilesh ne devrait pas s’inquiéter pour la famille de Yogi car l’ensemble de l’Uttar Pradesh est sa famille.

Élections UP 2022 : le parti Bharatiya Janata (BJP) a riposté aujourd’hui au chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, à propos de la remarque de ce dernier sur le « homme de famille ». S’adressant hier à un rassemblement à Banda, Akhilesh Yadav a déclaré que seul un père de famille peut comprendre la douleur d’un autre père de famille. « Parivar wale salut pariwar walon ka dard samajh sakte hai », avait dit Yadav.

Akhilesh Yadav a fait ces remarques contre le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Il avait renoncé à la vie mondaine à l’âge de 22 ans lorsqu’il est venu à Gorakhpur.

Répondant à l’ancien CM, le BJP a déclaré aujourd’hui qu’Akhilesh ne devrait pas s’inquiéter pour la famille de Yogi car l’ensemble de l’Uttar Pradesh est sa famille. Le BJP a également rappelé à Akhilesh comment il avait insulté son père Mulayam Singh Yadav et cet oncle Shivpal Yadav.

« Akhilesh Bhaiya… Ne vous inquiétez pas pour la famille de Yogiji. Pour lui, tout l’État est sa famille. Et oui… les gens d’UP n’ont pas oublié comment vous avez insulté votre propre père respecté pour le pouvoir en le trahissant », a déclaré le BJP.

भैय्या… के परिवार को लेकर परेशान मत होइए। लिए तो पूरा प्रदेश ही उनका परिवार है। हां…यूपी की जनता भूली नहीं आपने सत्ता के लिए अपने ही आदरणीय पिताजी से विश्वासघात करके अपमान किया pic.twitter.com/VfFGtYdod8 – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 2 décembre 2021

On se souviendra qu’Akhilesh Yadav était en désaccord avec son père et son oncle lors des élections d’État de 2017. Il avait également fait démissionner son oncle Shivpal du poste ministériel. Alors qu’il faisait campagne pour les élections, le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré que celui qui ne se souciait pas de son père ne se soucierait jamais des autres. S’adressant aux travailleurs du parti après la défaite du SP dans les sondages, Mulayam Singh Yadav avait déclaré : « J’ai été gravement humilié. Je n’avais jamais vu une telle humiliation de ma vie. Pourtant, je l’ai enduré. Dans la politique indienne au cours de sa vie, aucun père n’a fait de son fils le ministre en chef, mais j’ai fait d’Akhilesh le ministre en chef de l’Uttar Pradesh… Ce que Modi a dit n’était pas faux, celui qui ne se souciait pas de son père, que fera-t-il pour les autres . «

L’Uttar Pradesh ira aux urnes vers mars-avril de l’année prochaine.

