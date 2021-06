Élections UP 2022 : le chef du parti Nishad met le BJP en garde contre la promesse de réservation ; demande le poste de CM adjoint

in

Alors que le BJP s’efforce de forger une alliance avec différents partis avant les élections législatives dans l’Uttar Pradesh l’année prochaine, le parti Nishad, qui est un allié du BJP et bénéficie d’une large base de soutien dans la région de Gorakhpur et Purvanchal, a commencé à établir termes avec la partie safran pour obtenir ses bonnes équations. Le chef du parti Nishad, Sanjay Nishad, a demandé le poste de vice-ministre en chef si le BJP souhaite une alliance avec lui, selon des informations. Il a dit que la communauté des pêcheurs constitue 18% des voix parmi les différentes castes.

Sanjay Nishad a déclaré qu’au cours des 70 dernières années, des membres de différentes communautés sont devenus ministres en chef et qu’environ 18% de la population de l’État appartient désormais à la communauté Nishad, les votes seront exprimés de manière unie si le fils d’un pêcheur est leur chef.

«Ils (BJP) nous avaient promis des postes au Cabinet et un siège à la Rajya Sabha. Je devrais être le visage du vice-ministre en chef lors des élections législatives de 2022. S’ils nous font du mal, ils ne resteront pas non plus heureux. Nous nous battons pour la réservation », a déclaré Sanjay Nishad.

Le BJP, qui bénéficie d’un mandat massif au sein de l’assemblée sortante, pourrait ne pas accepter la demande étant donné qu’il a déjà deux vice-ministres en chef – Keshav Prasad Maurya et Dinesh Sharma du parti attribuant le poste de vice-CM à n’importe quel allié. telle demande. C’est l’une des raisons pour lesquelles le BJP n’a pas accepté la demande de Shiv Sena au Maharashtra et l’alliance s’est rompue après les résultats des élections.

Nishad tiendra probablement une conférence de presse vers 14 heures aujourd’hui concernant la ligne de conduite possible de son parti. Sanjay Nishad fait pression pour ses demandes depuis un certain temps maintenant et vendredi, il a poursuivi en déclarant que le BJP pourrait ne pas conserver le pouvoir s’il ne tenait pas sa promesse d’étendre la réserve à la communauté Nishad.

Nishad a affirmé que le BJP avait obtenu le nombre maximum de sièges dans les sondages Lok Sabha 2019 grâce aux efforts de son parti.

