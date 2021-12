Élections UP 2022 : le chef du parti Samajwadi, Shatarudra Prakash, rejoint le BJP

Praksh a remporté les urnes en tant que candidat du Lok Dal en 1985 et en tant que candidat du Janata Dal en 1989. Il était ministre du gouvernement de l’Uttar Pradesh dirigé par Mulayam Singh Yadav.

Dans un revers pour le Parti Samajwadi (SP), son MLC et l’ancien ministre de l’Uttar Pradesh Shatarudra Prakash ont rejoint le BJP vendredi au siège de l’État du parti safran.

Socialiste depuis ses années d’étudiant, Prakash a rejoint le BJP en présence du chef de l’unité d’État du parti, Swatantra Dev Singh. Prakash, qui a rejoint la politique alors qu’il étudiait à l’Université hindoue de Banaras (BHU), a été élu membre de l’Assemblée législative pour la première fois en 1974 du cantonnement de Varanasi en tant que candidat du Parti socialiste. Trois ans plus tard, il est de nouveau élu dans la même circonscription qu’un candidat du Janata Party.

Praksh a remporté les urnes en tant que candidat du Lok Dal en 1985 et en tant que candidat du Janata Dal en 1989. Il était ministre du gouvernement de l’Uttar Pradesh dirigé par Mulayam Singh Yadav.

Prakash avait fait l’éloge du Premier ministre Narendra Modi après l’inauguration du couloir Kashi Vishwanath. Au cours de la récente session d’hiver de la législature de l’État, il a félicité Modi et le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath du Conseil législatif pour avoir rendu le complexe du temple Vishwanath Dham spacieux et magnifique.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.