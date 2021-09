Élections UP 2022: le Congrès demande aux aspirants aux billets de soumettre une candidature avec Rs 11 000 ‘sahyog rashi’

Les dirigeants du Congrès Priyanka Gandhi Vadra et Ajay Kumar Lallu à Lucknow (Express Photo)

Le Comité du Congrès de l’Uttar Pradesh (UPCC) a demandé à ses unités de district d’accepter les demandes de billets de fête ainsi qu’un don de 11 000 roupies que le parti a qualifié de « sahyog rashi » (montant de l’aide). Les espoirs de billets peuvent effectuer le paiement via le mode en ligne RTGS, ou en utilisant des traites à vue et des ordres de paiement.

La fenêtre pour les candidats à la recherche d’un ticket de parti pour soumettre leurs candidatures a commencé à partir de jeudi et la dernière date pour postuler est le 26 septembre.

“Il n’y a rien de mal à cela. Notre parti n’est pas un parti d’entreprise comme le BJP. Notre parti travaille avec le soutien de son peuple et nous prenons donc ce ‘sahyog rashi’ avec la candidature pour soutenir l’organisation et son peuple et leurs activités à venir », a déclaré le président du Congrès de l’État, Ajay Kumar Lallu, à The Indian Express.

Il a déclaré que tandis que d’autres parties facturent des sommes considérables en tant que contributions contre le billet, elles ont été « directes ». Il a ajouté que le montant n’est qu’une somme symbolique et sera utilisé dans la publicité de la fête.

