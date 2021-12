Interrogé sur les élections de 2022 à UP pour être une indication des sondages de Lok Sabha 2024, le chef du SP a déclaré qu’il était naturel que l’Uttar Pradesh soit le plus grand État.

Le chef du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a riposté au Congrès après que Priyanka Gandhi Vadra l’a accusé d’avoir dirigé un gouvernement « Jaativaad » (caste) et « gundayi » (criminel) dans l’Uttar Pradesh entre 2012 et 2017. Akhilesh Yadav a déclaré qu’il est possible que le Congrès n’obtienne aucun siège dans les élections de l’assemblée de l’année prochaine. Yadav a déclaré que le Congrès n’était pas en concurrence cette fois et qu’il ne faisait que de la publicité.

Il a déclaré que les gens voulaient retirer le BJP de l’Uttar Pradesh et qu’ils étaient le parti Samajwadi comme seule alternative. Yadav a allégué que les politiques, les programmes et les décisions du BJP et du Congrès sont les mêmes et qu’il n’y a aucune différence entre les deux parties.

Réagissant au tweet du vice-ministre en chef Keshav Prasad Maurya sur un temple de Mathura, Akhilesh Yadav a déclaré que le BJP se souvient de Dieu chaque fois qu’il se trouve en difficulté. « Aujourd’hui, les gens veulent du travail. Les agriculteurs veulent augmenter leurs revenus et les gens ordinaires veulent que la hausse des prix soit contrôlée. Le BJP devrait répondre à ces questions », a-t-il déclaré à l’Indian Express.

Parlant de sa décision de s’allier à des partis régionaux plus petits, Akhilesh Yadav a déclaré que l’idée derrière était de partager les sièges sur la base de la capacité de gagner. « Les candidats qui peuvent gagner recevront des billets, qu’ils soient issus de partis alliés ou de SP », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les élections de 2022 à UP pour être une indication des sondages de Lok Sabha 2024, le chef du SP a déclaré qu’il était naturel que l’Uttar Pradesh soit le plus grand État. «Le nombre maximum de députés du BJP vient d’UP. Les résultats de l’UP seront importants pour la politique du pays », a déclaré Yadav.

Yadav a accusé le BJP de recourir à une politique de haine et de division.

