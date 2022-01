Élections UP 2022: le député BJP de Bidhuna réfute l’affirmation de sa fille selon laquelle il a été kidnappé, dit qu’il est avec Swami Prasad Maurya, rejoindra le SP

La fille de Vinay Shakya a accusé son oncle et sa grand-mère d’avoir emmené de force son père à Lucknow pour rejoindre le parti Samajwadi.

Vinay Shakya, le député du BJP de la Bidhuna dans l’Uttar Pradesh, a réfuté l’affirmation de sa fille selon laquelle il aurait été kidnappé par son frère et contraint de rejoindre le parti Samajwadi. Shakya a déclaré qu’il était avec Swami Prasad Maurya, l’ancien ministre du Cabinet de l’État qui a quitté le BJP mardi et rejoindra le SP.

Au milieu des informations selon lesquelles Shakya devrait également rejoindre le parti Samajwadi comme trois autres députés du parti après la démission du ministre de l’UP Swami Prasad Maurya, la fille du député de Bidhuna, Riya, a affirmé mardi que son père est devenu introuvable après que son oncle Devesh Shakya et sa grand-mère l’ont emmené à Lucknow. Riya a sonné l’alarme sur une vidéo virale tout en exigeant du gouvernement de l’Uttar Pradesh de retrouver son père.

« Mon père ne va pas bien. Nous travaillons pour le BJP dans la région mais notre oncle a emmené mon père à Lucknow. Je demande au gouvernement de nous aider à trouver où se trouve mon père », avait-elle déclaré dans la vidéo.

Bidhuna SP Abhishek Verma a également qualifié la demande de Riya de « sans fondement » et a déclaré que son père député résidait dans sa résidence d’Etawah. «J’ai parlé avec lui (le député Vinay Shakya) lors d’un appel vidéo et j’ai découvert qu’il séjournait actuellement dans la résidence de son Etawah. Des agents de sécurité de la police sont également présents sur les lieux. La vidéo virale (de Riya Shakya, fille du député provincial Vinay Shakya) est sans fondement », a déclaré Verma.

Le BJP a subi un revers majeur mardi alors que le chef de l’OBC, Swami Prasad Maurya, a démissionné du cabinet de l’État et que trois autres députés ont annoncé qu’ils quittaient le parti. On s’attend généralement à ce que Maurya rejoigne le parti Samajwadi, mais n’a pas fait de déclaration formelle. Le SP l’a cependant accueilli dans son giron, partageant même une photo qui le montrait avec le président du parti Akhilesh Yadav.

Le quintuple député de Padrauna dans l’est de l’UP était passé au BJP du parti Bahujan Samaj de Mayawati avant les élections législatives de 2017. Sa fille Sanghmitra Maurya est la députée BJP de Badaun. Son départ du BJP pourrait nuire aux perspectives du parti dans au moins 20 sièges répartis à Kushinagar, Pratapgarh, Kanpur Dehat, Banda et Shahjahanpur, selon les observateurs.

