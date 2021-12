Élections UP 2022: le manifeste du Congrès parie gros sur les femmes, promet des smartphones, du scooty, des emplois

Priyanka Gandhi a déclaré que le parti souhaitait augmenter la réservation de siège de 40 pour cent qu’il a annoncée pour les femmes candidates à 50 pour cent à l’avenir.

Élections UP 2022 : Le parti du Congrès a publié aujourd’hui son manifeste pour les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh. En publiant le manifeste du parti, la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré que c’était le Congrès qui avait donné au pays sa première femme Premier ministre et sa première femme ministre en chef en tant que Sucheta Kripalani. Le parti a misé sur les électrices pour se qualifier pour les élections dans l’État où les sondages d’opinion ont brossé un tableau sombre pour le Congrès. « Ce manifeste est pour les femmes. Nous voulons les responsabiliser et pour ce faire, nous devrons créer un environnement où ils pourront s’exprimer librement. Ils devraient avoir la liberté de choix, la liberté de participer à la politique et assurer leur participation à la société afin qu’ils sortent de l’oppression », a déclaré Priyanka.

Elle a déclaré que le parti avait divisé son plan d’autonomisation des femmes en six catégories : respect de soi, autonomie, éducation, respect, sécurité et santé.

Priyanka Gandhi a déclaré que le parti souhaitait augmenter la réservation de siège de 40 pour cent qu’il a annoncée pour les femmes candidates à 50 pour cent à l’avenir. Elle a dit que le parti réservera 8 lakhs aux femmes sur les 20 lakhs promis. Elle a déclaré que les entreprises employant 50% de femmes bénéficieront d’un allégement fiscal et que les entreprises dirigées par des femmes bénéficieront de prêts et de remboursements d’impôts moins chers. « Des auberges de jeunesse sûres et modernes seront conçues pour les femmes qui travaillent dans 25 villes de l’État. Des honoraires minimum de 10 000 roupies seront versés aux travailleurs d’Asha et d’Anganwadi. Prêt aux groupes d’entraide à 4% d’intérêt, priorité aux femmes dans le MNREGA, 50% des magasins PDS seront gérés et exploités par des femmes », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les élèves filles de 10 + 2 recevront des smartphones, celles qui poursuivent l’obtention du diplôme obtiendront un scooty, 75 nouvelles écoles de compétences dans tous les districts seront ouvertes ainsi que des écoles du soir dirigées par des femmes.

« La compétence, la force et la détermination sont les qualités innées des femmes. Les femmes sont l’incarnation du courage, de la compassion et de l’espoir. Pour la véritable autonomisation des femmes, il est nécessaire de créer un tel environnement pour elles dans lequel leur expression est libre de toute servitude et d’un espace illimité. C’est l’esprit central de notre manifeste pour les femmes », a-t-elle déclaré.

– Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 8 décembre 2021

D’autres promesses figurant dans le manifeste du Congrès incluent une bourse d’études sur les revenus pour les filles dans les écoles secondaires, des déplacements gratuits pour les femmes dans les bus du gouvernement, trois bouteilles de GPL gratuites, une pension mensuelle de Rs 1000 pour les veuves et les femmes âgées, Mahila chaupal dans chaque gramme de panchayat, 10 université sportive résidentielle, un FD pour chaque petite fille et Internet gratuit pour les ménages pauvres.

