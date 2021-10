Élections UP 2022: le parti Samajwadi s’associe à Om Prakash Rajbhar pour vaincre le BJP

Les jours de Seul le gouvernement BJP qui a trahi toutes les couches de la société avec les Dalits, les minorités arriérées sont comptées, a déclaré Rajbhar en partageant une vidéo de sa rencontre avec Akhilesh Yadav.

Dans une tournure surprenante des événements avant les élections de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le chef du parti Samajwadi et ancien CM de l’État Akhilesh Yadav a partagé aujourd’hui une photo avec le chef du parti Suheldev Bharatiya Samaj, Om Prakash Rajbhar, pour suggérer une alliance avec le parti régional. Yadav a partagé la photo sur le compte Twitter du parti Samajwadi, affirmant que le SP-SBSP vaincra le BJP lors des élections législatives de l’année prochaine.

« Le Parti Samajwadi et le Parti Suheldev Bharatiya Samaj se battront au nom des démunis, des opprimés, des arriérés, des Dalits, des femmes, des agriculteurs, des jeunes, de toutes les sections les plus faibles. SP et SBSP se sont réunis pour vaincre le BJP en UP », a déclaré Akhilesh Yadav en hindi.

, , , , महिलाओं, , , वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। और सुभासपा आए साथ,

में भाजपा साफ ! pic.twitter.com/mdwUOiVi0I – Fête Samajwadi (@samajwadiparty) 20 octobre 2021

Un poste similaire a été fait à partir de la poignée du chef du SBSP Rajbhar. « Le BJP sera nettoyé (depuis UP) cette fois. Le Parti Samajwadi et le Parti Suheldev Bharatiya Samaj se sont réunis. Les jours de Seul le gouvernement BJP qui a trahi toutes les sections de la société avec les Dalits, les minorités arriérées sont comptées. Rencontre de courtoisie avec l’ancien ministre en chef et le chef suprême du PS respecté Shri Akhilesh Yadav ji », a déclaré Rajbhar en partageant une petite vidéo.

बार, साफ़ ! पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर आए साथ। , पिछड़ों अल्पसंख्यकों के साथ सभी वर्गों धोखा देने वाली भाजपा सरकार के दिन हैं बचे चार। . मुख्यमंत्री एवं सपा के सुप्रीमो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से शिष्टाचार मुलाकात की। pic.twitter.com/XhoT2jalDh – Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) 20 octobre 2021

L’alliance a été une surprise car il y a quelques jours seulement, Rajbhar avait laissé entendre qu’il pourrait à nouveau s’allier avec le BJP. Rappelons que Rajbhar dirige Bhagidari Sankalp Morcha, une coalition de petits partis dont l’AIMIM d’Asaduddin Owaisi. L’AIMIM avait déclaré qu’elle disputerait 100 sièges sous la bannière de Bhagidari Sankalp Morcha. L’Uttar Pradesh se rendra aux urnes au début de l’année prochaine.

