Élections UP 2022: les gens enverront Akhilesh Yadav isolément cette fois, le BJP remportera plus de 325 sièges, Yogi Adityanath

Yogi Adityanath a déclaré qu’il faudra utiliser la cartographie par satellite pour trouver l’impact de Priyanka Gandhi dans les sondages UP.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré que l’opposition, dont Akhilesh Yadav, serait isolée lors de cette élection et que le parti du safran reviendrait au pouvoir avec une majorité écrasante. CM Yogi a déclaré que le gouvernement BJP a travaillé avec la vision de « Sabka Sath et Sabka Vikas ».

« Nous allons changer l’histoire. Le BJP remporte plus de 325 sièges lors des prochaines élections. Il n’y a pas de concurrence et les autres partis se battent pour la deuxième position… Nous avons créé une nouvelle identité de l’État avec un excellent développement des infrastructures », a déclaré Yogi Adityanath.

Le ministre en chef de l’UP a affirmé qu’Akhilesh Yadav était absent depuis 4 ans et qu’il était isolé pendant la pandémie de Covid-19. «Maintenant, le public va le mettre en isolement. Il est effrayé. Il est occupé à former des coalitions mais le public a déjà rejeté de telles coalitions lors des élections de 2017 et 2019 », a déclaré le CM.

Parlant de l’impact de Priyanka Gandhi dans les élections UP, Yogi Adityanath a déclaré qu’il faudra utiliser la cartographie par satellite pour le trouver. « Le couple frère-sœur avait déjà tenté sa chance dans les sondages de 2014. Le public les a complètement évincés de l’État. Il n’y a pas d’alliance qui n’ait pas eu lieu dans l’état que ce soit en 2014, 2017 ou 2019. C’était mahagathbandhan en 2019. Quel a été le résultat ? dit le CM.

Parlant des allégations de peur parmi les musulmans, Yogi a déclaré que le gouvernement du BJP travaille pour le bien-être de chaque section de la société mais n’aura pas recours à la politique d’apaisement. «Notre gouvernement travaille avec le mantra du Premier ministre Narendra Modi de ‘Sabka sath et sabka vikas, sabka vishwas et sabka prieas’. Cela fait partie de la stratégie du gouvernement et c’est le mantra clé du fonctionnement de notre gouvernement… Pas de caste, pas de religion, pas de région mais notre gouvernement travaille avec la vision sabka sath et sabka vikas. Nous donnerons le bénéfice de nos programmes à tout le monde mais n’apaiserons personne », a déclaré Yogi Adityanath lors d’une interview avec News18 India.

Il a affirmé qu’il n’y avait pas de climat de peur et que le gouvernement du BJP ne permettrait à personne de prendre en otage la situation de l’ordre public dans l’État.

