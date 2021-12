Élections UP 2022: l’opposition s’énerve alors que le Premier ministre Modi fait le grand discours de Kashi

Alors que le BJP célèbre l’inauguration du couloir Kashi Vishwanath Dham, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, n’a pas tardé à affirmer que le projet avait été envisagé par son gouvernement avant 2017.

Le Premier ministre Narendra Modi se trouve dans sa circonscription parlementaire de Varanasi, où il a inauguré lundi la phase 1 du couloir Kashi Vishwanath Dham. L’événement a été diffusé en direct dans tout le pays et dans des milliers d’endroits à travers l’Uttar Pradesh. Alors que le BJP a prévu un événement d’un mois pour marquer l’ouverture du corridor, il est largement considéré comme une stratégie de pré-sondage que le BJP adopte avant chaque élection qui comprend souvent l’inauguration de projets de développement. L’ensemble de la machinerie du BJP s’est concentré sur l’Uttar Pradesh et même le Premier ministre Modi a été un visiteur fréquent de l’État pour augmenter les chances du BJP lors des élections législatives de l’année prochaine.

Alors que le BJP célèbre l’inauguration du corridor Kashi Vishwanath Dham, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, n’a pas tardé à affirmer que le projet avait été envisagé par son gouvernement avant 2017, tout comme dans le cas d’AIMS Gorakhpur et Purvanchal Express.

Akhilesh Yadav a également déclaré : « Ils (BJP) devraient accepter les contributions du gouvernement précédent tout en inaugurant et en renforçant ces nouveaux projets ». Yadav a également allégué que le ministre en chef Yogi Adityanath est très conscient du fait qu’aucune des rivières n’est propre, c’est pourquoi il a décidé de ne pas se baigner dans Maa Ganga.

Interrogé sur le programme d’un mois du BJP à Kashi, Akhilesh Yadav a déclaré qu’ils (PM Modi et autres dirigeants du BJP) devraient y rester non seulement un, deux ou trois mois et a ajouté que les gens passent également leurs derniers moments à Banaras.

Le BJP a riposté à la remarque de Yadav. « Le langage utilisé par Akhilesh Yadav montre son état d’esprit. Il montre également le niveau d’anxiété qui prévaut dans le parti Samajwadi. C’est malheureux et on ne s’y attend pas de la part d’un ancien ministre en chef », a déclaré Anurag Thakur.

D’un autre côté, l’ancien chef du CM de l’Uttar Pradesh et du BSP, Mayawati, a déclaré que les inaugurations de projets à moitié terminés n’aideraient pas le BJP.

« Les annonces consécutives, la pose de la première pierre de nouveaux projets et les inaugurations de projets à moitié achevés par les gouvernements central et étatique juste avant l’annonce des élections à l’Assemblée ne vont pas aider ce parti (BJP) à élargir sa base électorale, » elle a dit.

Le Congrès a également critiqué le BJP l’accusant de tirer profit des sentiments religieux. « Le gouvernement obsédé par la publicité n’a même pas laissé le sujet comme la religion et la foi. Le pays se méfie de ces pseudo-fidèles », a déclaré le Congrès.

और आस्था जैसे विषय को भी ‘विज्ञापनजीवी’ सरकार ने नहीं छोड़ा है। छद्म आस्थावादियों से देश सावधान हो रहा है। pic.twitter.com/jTrEo3n02C – Congrès UP (@INCUttarPradesh) 14 décembre 2021

Le parti a également critiqué le Premier ministre Narendra Modi pour avoir changé cinq vêtements en une journée.

1 2022 सरकार, देश में कपड़ों के में भारी वृद्धि कर रही है, शायद यही कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री अपने कपड़े पहनने के सारे शौक में ही पूरे कर रहे हैं। pic.twitter.com/RjpJFS8ysm – Congrès UP (@INCUttarPradesh) 14 décembre 2021

Le parti du Congrès a également critiqué le BJP et le Premier ministre Modi pour s’être livrés à un spectacle de lumière laser à un moment où une attaque terroriste avait eu lieu à Srinagar.

Des élections à l’Assemblée auront lieu dans l’Uttar Pradesh vers avril-mai de l’année prochaine. Alors que le BJP cherche à conserver le pouvoir dans l’État, les partis d’opposition viseront à égayer leur fortune dans les sondages.

