Élections UP 2022: marche sur la corde raide pour le BJP au milieu de la méga sensibilisation OBC

Alors que le BJP se lance dans une campagne de sensibilisation massive à l’OBC, il doit s’assurer que son accent sur la communauté arriérée ne s’aliène pas les castes supérieures, qui forment le pivot du parti.

À moins de six mois des élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, les autres classes arriérées, ou OBC, qui constituent près de 50 % de l’électorat total de l’État, ont commencé à émerger comme une priorité dans les stratégies électorales de tous les acteurs clés – le BJP, le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj et le Congrès. Le BJP, qui a traditionnellement compté les castes supérieures parmi ses électeurs, semble maintenant avoir déplacé son attention sur la banque de votes OBC. Réparer les équations des castes dans l’État est désormais le principal programme du parti.

La population votante de l’OBC dans l’Uttar Pradesh comprend environ 18 à 20 % de Yadav et 8 % de Kurmis, tandis que 8 % sont formés par les communautés Lodh et Hindu Jat. Maurya, Kushwaha, Saini et Shakya représentent environ 12 à 14 % de la population de l’OBC, tandis que Nishad, Kashyap, Bind, Mallah, Kewat et Kahar représentent 6 à 8 % de la population votante.

Selon les données post-urnes des sondages de l’assemblée UP 2017, le BJP a non seulement réussi à conserver plus de 60 pour cent de ses votes de caste supérieure traditionnels, il a également obtenu 58 pour cent des électeurs d’EBC de Lodh, Kushwaha, Kurmi, Koeri et autres castes. Les données montrent que le BJP a recueilli le soutien de 57 % des électeurs Kurmi, 63 % des électeurs Lodh et 560 % des OBC.

L’approche globale du BJP pour courtiser les OBC

Les plus grands signes d’une tentative du parti safran visant à courtiser la banque de votes OBC sont devenus évidents lors du remaniement majeur du cabinet de l’Union qui a conduit à l’intronisation de trois Dalits et de trois OBC de diverses sous-castes. Pour contrer la tentative de l’opposition de forger une plus grande consolidation non-Yadav OBC et non-Jatav Dalit, le parti du safran comprenait deux Kurmis – Anupriya Patel et Pankaj Chaudhary, et un Lodh – BL Verma – de la communauté OBC.

L’inclusion du chef d’Apna Dal, Anupriya Patel, et du député BJP de Maharajganj, Pankaj Chaudhary, est considérée comme une tentative du BJP de courtiser la communauté dominante Kurmi. Une autre inclusion est BL Verma de Badaun, qui est originaire de la communauté de Lodh qui détient une influence décisive dans de nombreux districts de Central UP. Trois ministres dalits – Kaushal Kishore Pasi, Bhanu Pratap Verma Kori et SP Singh Baghel – ont également été inclus.

Le projet de loi sur la Constitution (127e amendement), 2021 et l’annonce de la réservation des étudiants OBC et EWS dans les facultés de médecine sont également considérés comme des mesures pour courtiser les OBC par le BJP avant les sondages UP.

Expliqué: Le recensement des castes, la résistance du BJP à l’intérieur et les obstacles à venir

La stratégie de sensibilisation du BJP comprend également la constitution d’une équipe de fonctionnaires de l’aile frontale OBC, qui représente un bouquet de sous-castes pour couvrir 80 pour cent du total du bloc arrière de l’État. Cette équipe de 26 membres représente non seulement les Yadavs, les Kurmis, les Lodhs et les Jats, mais aussi les castes les plus arriérées (MBC) comme Nishad, Rajbhar, Kushwaha, Prajapati, Pal et Teli (Sahu).

Soulignant l’expansion du BJP de sa base sociale grâce à une représentation plus élevée des groupes OBC au gouvernement, le député du BJP Ashok Bajpai, a déclaré à FINancialExpress.com : « Le BJP a toujours travaillé pour le bien-être et l’élévation de la communauté arriérée. Il a également constitué la Commission nationale pour les classes arriérées, ce qu’aucun autre gouvernement n’a fait au cours des 70 dernières années.

«Même lors de la récente expansion du Cabinet, plus des deux tiers des nouveaux ministres intronisés au Cabinet appartiennent aux communautés arriérées et MBC. Modi ji a choisi des ministres issus des castes les plus arriérées, qui n’existaient même pas dans la politique indienne », a-t-il ajouté.

De plus, le BJP veut jouer l’héritage du pilier du parti Kalyan Singh, connu pour son « ingénierie sociale » dans laquelle il a mélangé un récit fort de l’Hindutva avec la politique de l’OBC dans l’État. Le parti nomme des routes, des institutions médicales et même un aéroport du nom de Singh, et élimine également Asthi Kalash Yatra du défunt leader. Kalyan Singh est considéré comme le plus grand dirigeant de l’OBC de l’État qui est devenu célèbre avec le mouvement des temples et a reçu le surnom de «Hindu Hriday Samrat» jusqu’à ce qu’il vive. C’est sous son premier régime que la démolition de l’ouvrage contesté d’Ayodhya a lieu le 6 décembre 1992.

Consolider les votes de l’OBC contre la marche du gâteau

La préoccupation du BJP concernant le vote de l’OBC a été évidente dans ses décisions récentes car il semble bien conscient des défis émergeant des questions de recensement et de réservation des castes.

S’adressant à FinancialExpress.com, Narendra Kumar, professeur de sciences politiques à l’Université Jawaharlal Nehru, a déclaré que les gains du projet de loi de réservation OBC pourraient toutefois être neutralisés par le chœur croissant d’un recensement basé sur les castes, une demande soutenue par de nombreux partis, dont l’alliée Janata Dal (Unis), ainsi que certains dirigeants du parti au pouvoir.

« Si l’opposition est en mesure d’utiliser cela, cela pourrait avoir un impact sur les perspectives du BJP. Les gens se rendent compte que le quota ne va pas beaucoup aider et que le recensement des castes jouera un plus grand rôle. Cela pourrait entraîner un certain recul dans la part des voix du BJP », a déclaré Kumar.

Un impact majeur de la demande de recensement des castes a été observé en 2018 lorsque l’allié du BJP, Suheldev Bharatiya Samaj Party (SBSP), a rompu ses liens avec le parti au milieu de la pression de son chef Om Prakash Rajbhar pour une enquête sur les castes dans l’État. Le SBSP avait remporté quatre sièges dans les sondages de l’Assemblée UP 2017.

Pourquoi un « Mahagathbandhan » à l’UP reste insaisissable : la guerre froide Akhilesh-Mayawati et l’enchevêtrement de la politique des castes

D’un autre côté, la direction du BJP n’a jusqu’à présent pas pris de position catégorique sur la question. Il y a un point de vue selon lequel accepter la demande d’un recensement des castes ramènera la politique de Mandal au centre de la scène et peut être une arme efficace aux mains des partis régionaux pour contrer l’Hindutva et les plans sociaux du BJP – les deux problèmes utilisés par le parti du safran. faire des incursions dans la banque de votes de l’OBC aux dépens des partis étatiques.

S’adressant à FinancialExpress.com, Sangit Ragi, HOD, Département de sciences politiques de l’Université de Delhi, a déclaré que le BJP doit être prudent face aux demandes croissantes d’un recensement basé sur les castes, sinon « il sera piégé dans l’agenda politique de Mandal et peut avoir du mal à s’en sortir.

Il a également souligné que la question du recensement des castes peut nuire au BJP « si les données des castes sont rendues publiques ».

Une autre préoccupation croissante pour le BJP est l’agitation continue des agriculteurs de l’État contre les lois agricoles du Centre qui a repris du poil de la bête. Un pourcentage important des agriculteurs vient de la communauté OBC, et les protestations en cours peuvent affecter les perspectives de scrutin du parti.

Outre l’opposition, des alliés du BJP comme Apna Dal, JJP, AIADMK, RLP et JD(U) ont apporté leur soutien à la manifestation des agriculteurs. Même certains de ses propres dirigeants, dont le député Varun Gandhi, ont appelé à la reprise des pourparlers avec les agriculteurs pour mettre fin à l’impasse.

M. Ragi a déclaré que le gouvernement devrait approcher les agriculteurs protestataires et entamer des pourparlers pour trouver un terrain d’entente, indiquant que l’agitation pourrait avoir un impact sur les sentiments du parti.

D’un autre côté, alors que le parti se lance dans une campagne de sensibilisation massive à l’OBC, il doit s’assurer que son accent sur la communauté arriérée n’aliène pas les castes supérieures, qui forment le pivot du parti.

