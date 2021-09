Élections UP 2022: Mayawati sonne le clairon du sondage avec la «Mission Brahmin» et la promesse de plus de parcs, de statues

in

Au milieu de la tentative du parti Bahujan Samaj de séduire les brahmanes par le biais de programmes de sensibilisation avant les élections de 2022, le chef du parti Mayawati a assuré mardi la sécurité de la communauté si son parti accédait au pouvoir dans l’État.

L’assurance pour la communauté brahmane intervient quelques jours après qu’elle a déployé la “Mission Brahmane” du parti en juillet tout en engageant la bataille juridique pour obtenir une caution pour la veuve de 17 ans du neveu du gangster Vikas Dubey, Amar, qui a également été abattu dans une rencontre après le massacre de Biker.

Le secrétaire général national de BSP et avocat principal, Satish Mishra, demande la libération de Khushi Dubey, un mineur actuellement hébergé dans un centre pour mineurs à Barabanki. Elle a été condamnée en vertu de sections strictes de l’IPC, notamment pour meurtre et association de malfaiteurs.

« Les brahmanes ont convenu que sous le règne du BSP, les membres de la communauté étaient en meilleure condition que sous le règne du BJP. Nous devrions rejoindre plus de personnes de la communauté brahmane avec nous pour les prochaines élections afin de former un gouvernement majoritaire, similaire à 2007 », a déclaré Mayawati en s’adressant aux travailleurs du parti à « Prabuddh Sammelan » à Lucknow.

Sonnant le clairon du scrutin, Mayawati a également promis un grand changement par rapport à son dernier passage en annonçant que son parti, s’il arrive au pouvoir, se concentrera sur le développement et non sur la construction de statues et de parcs.

“Nous n’avons pas besoin de créer de nouveaux monuments ou parcs au nom de ceux qui étaient nos phares – nous l’avons déjà fait dans nos conditions précédentes”, a-t-elle déclaré. Le BSP supremo avait fait une promesse similaire en 2016 lors de sa campagne pour les élections législatives de 2017 dans l’Uttar Pradesh.

Alors qu’elle était ministre en chef de l’Uttar Pradesh pendant quatre mandats, Mayawati avait commandé des parcs et des monuments tentaculaires avec des statues géantes d’elle-même, du fondateur de BSP Kanshi Ram et des éléphants – le symbole de son parti.

