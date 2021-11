Élections UP 2022: quatre MLC du parti Samajwadi rejoignent le BJP des semaines après que le MLA au pouvoir a changé de camp pour rejoindre l’opposition

Ravi Shankar Singh Pappu est le neveu de l’ancien Premier ministre, feu Chandra Shekhar. Le fils de l’ancien Premier ministre Neeraj Shekhar avait déjà rejoint le BJP.

UP Chunav 2022 : Dans un revers pour le parti d’opposition Samajwadi dans l’Uttar Pradesh, lié aux élections, quatre membres du Conseil législatif du parti ont rejoint aujourd’hui le BJP au pouvoir des mois avant les élections cruciales de l’Assemblée. Cette évolution intervient deux semaines après qu’un député du BJP au pouvoir ait rejoint le parti Samajwadi. Ceux qui ont rejoint le BJP aujourd’hui sont Rama Niranjan, CP Chandra, Narendra Bhati et Ravishankar ‘Pappu’. Ils ont rejoint le BJP en présence des adjoints au CM Dinesh Sharma et du KP Maurya et du chef de l’État du parti Swatantra Dev Singh. Le mari de Rama Niranjan a également rejoint la fête avec elle.

Selon les médias, certains MLC du BSP pourraient également rejoindre le parti au pouvoir dans les prochains jours. Le mandat des quatre MLC qui ont rejoint le BJP aujourd’hui se termine l’année prochaine. Ces MLC sont considérés comme ayant une influence significative dans leurs domaines et sont susceptibles de se présenter aux élections de l’année prochaine sur un ticket BJP.

@swatantrabjp में सपा के श्री सीपी चंद्र, नरेंद्र भाटी, रमा निरंजन एवं श्री ‘पप्पू’ ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। #BJP4UP photo. twitter.com/apzQ7KlC4n – BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) 17 novembre 2021

Ravi Shankar Singh Pappu est le neveu de l’ancien Premier ministre, feu Chandra Shekhar. Le fils de l’ancien Premier ministre Neeraj Shekhar avait déjà rejoint le BJP. D’autre part, CP Chand est le fils de l’ancien ministre d’État Markandey Chand.

Notamment, le BSP MLC Brijesh Singh ‘Prinku’, originaire de Jaunpur, a également rejoint le BJP. Prinku est considéré comme un proche de l’ancien député du BSP Dhananjay Singh. La plupart des dirigeants qui ont rejoint le BJP sont issus de la communauté Thakur.

Le chef de l’UP BJP, Swatantra Dev Singh, a déclaré aujourd’hui que les dirigeants avaient rejoint le BJP après avoir été impressionnés par les politiques de protection sociale du Premier ministre Narendra Modi et du ministre en chef Yogi Adityanath.

Avec cela, le BJP a égalisé le score avec le parti Samajwadi. Il y a deux semaines, le député BJP Rakesh Rathore de Sitapur avait rejoint le parti Samajwadi. L’assemblée de l’Uttar Pradesh compte 403 sièges, dont les élections auront lieu vers mai de l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.