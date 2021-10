Élections UP 2022: Scooty gratuit, ordinateur portable, dispense de prêt agricole, 20 emplois lakh et plus, Priyanka Gandhi publie le manifeste du Congrès

On se souviendra que Priyanka Gandhi avait récemment annoncé qu’elle réserverait 40 pour cent du total des billets du parti aux femmes candidates uniquement.

Élections UP 2022 : Des mois avant les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, le parti du Congrès a publié aujourd’hui son manifeste pour le scrutin. Le manifeste a été publié par la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi, qui a également signalé la « Pratigya Yatra » du parti à Barabanki de l’UP. Avec Pratigya Yatra, le parti vise à tenir ses promesses électorales à chaque électeur.

« Certaines promesses clés de notre manifeste sont des e-Scooty et des téléphones portables gratuits pour les écolières, une dispense de prêt agricole, 25 000 roupies par an aux familles pauvres, la moitié de la facture d’électricité pour tous et une exonération totale des factures d’électricité en attente de la période Covid », a déclaré Priyanka. Gandhi Vadra.

Dans une tentative de courtiser les jeunes électeurs et les agriculteurs, le parti du Congrès a également promis 20 lakhs d’emplois et une augmentation des MSP. « Nous allons également donner 20 lakhs d’emplois gouvernementaux, un MSP de Rs 2500 pour le riz et le blé par quintal et Rs 400 pour la canne à sucre par quintal », a-t-elle déclaré.

On se souviendra que Priyanka Gandhi avait récemment annoncé qu’elle réserverait 40 pour cent du total des billets du parti aux femmes candidates uniquement. Aujourd’hui, elle a déclaré que le parti lancera également un manifeste distinct pour les femmes. « Nous publierons un manifeste séparé pour les femmes. il sortira dans une semaine environ. Toutes les annonces à faire pour les femmes figureront dans ce manifeste », a déclaré Priyanka Gandhi.

Voici sept promesses clés faites dans le manifeste du parti du Congrès :

* 40 pour cent de participation pour les femmes dans les billets

* Scooty et ordinateur portable gratuits pour les étudiantes

* Exonération totale de prêt pour les agriculteurs

* Rs 2500 MSP pour le blé/paddy, Rs 400 MSP pour les producteurs de canne à sucre

* 50% du montant de la facture d’électricité de chaque personne sera annulé et les cotisations encourues pendant la période COVID seront entièrement annulées

* Rs 25 000 aide financière unique pour les familles touchées en raison de COVID-19

* 20 emplois gouvernementaux lakh pour les jeunes

Les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh auront lieu au début de l’année prochaine. Le BJP au pouvoir et le parti d’opposition Samajwadi n’ont pas encore publié leur manifeste.

