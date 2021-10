Élections UP 2022 : six députés du BSP suspendus, le législateur du BJP rejoignent le parti Samajwadi ; Akhilesh Yadav frappe Amit Shah

Akhilesh Yadav a déclaré que le CM pourrait changer son slogan de « Mera Pariwar, Bhajapa Pariwar » à « Mera Pariwar, Bhagta Pariwar ».

Avant les élections de 2022 dans l’Uttar Pradesh, six députés du BSP suspendus et un député du BJP ont rejoint aujourd’hui le parti Samajwadi en présence du président du parti Akhilesh Yadav. Les députés BSP suspendus sont Hargovind Bhargav, Mujtaba Siddiqui, Hakim Lal Bind, Aslam Raini, Sushma Patel et Aslam Chaudhary et le député BJP est Rakesh Rathore de Sitapur Sadar. S’adressant aux médias, Akhilesh Yadav a déclaré que davantage de personnes souhaitent rejoindre le SP et que leurs coordonnées seront révélées en temps voulu. Prenant un coup à CM Yogi Adityanath sur Rathore rejoignant le SP, Akhilesh Yadav a déclaré que le CM pourrait changer son slogan de « Mera Pariwar, Bhajapa Pariwar » à « Mera Pariwar, Bhagta Pariwar ».

« Beaucoup de gens veulent rejoindre SP avec leurs objectifs. Le moment venu, vous le verrez. Les gens sont tellement mécontents du BJP qu’ils seront éliminés dans les prochains sondages. Le slogan changera, le Bhajapa Pariwar apparaîtra uniquement comme Bhagta Pariwar. Hier, j’écoutais et il a été dit (par Amit Shah) que le BJP a tenu 90 % des promesses qu’il a faites dans son Lok Kalyan Patra (Manifeste) de 2017 et que le reste sera tenu dans deux mois. Il semble que le BJP ait fait 2017 Lok Kalyan Patra et l’ait jeté à la poubelle parce qu’ils n’en ont jamais tourné les pages… ils ont oublié leur manifeste », a déclaré Akhilesh Yadav.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a également critiqué le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, pour avoir partagé une tribune avec son ministère de la Défense Ajay Mishra, qui fait face à de graves allégations concernant les récentes violences à Lakhimpur Kheri.

Dans un article sur Twitter, Yadav a également tagué une photo des deux ministres lors d’un programme du BJP au pouvoir dans l’Uttar Pradesh hier. « Jhoothi ​​doorbeen lekar dhoondne ka dhong pura tha, jabki bagal mein chora jagat dhindora tha (le prétexte de fouiller avec de fausses jumelles était complet, la personne fouillée se tenait à côté) », a déclaré le président du SP.

दूरबीन लेकर ढूँढने का ढोंग पूरा था

‘बगल में छोरा जगत ढिंढोरा’ था#भाजपा_ख़त्म pic.twitter.com/xvg7YNPgGc – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 30 octobre 2021

La référence était à la remarque d’Amit Shah selon laquelle aucun « baubali » ne peut être trouvé dans l’Uttar Pradesh même si on les cherche avec des jumelles. Faisant l’éloge de la situation de la loi et de l’ordre sous le gouvernement de Yogi Adityanath, Shah avait déclaré : « Avant 2017, voyant le mauvais état de la loi et de l’ordre de l’Uttar Pradesh, mon sang bouillait. À l’époque du gouvernement précédent, les filles ne pouvaient pas sortir de la maison. Il y avait deux-trois ‘bahubalis’ dans chaque quartier mais aujourd’hui, même si je regarde avec des jumelles, je ne vois aucun ‘bahubali’ nulle part.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.