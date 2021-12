Élections UP 2022: SP et RLD annoncent un pacte, disent que les gens vont évincer le BJP du pouvoir

Dans le contexte des protestations des agriculteurs, l’alliance devrait livrer un combat acharné au BJP dans l’ouest de l’Uttar Pradesh.

Le parti Samajwadi et Rashtriya Lok Dal ont officiellement annoncé mardi leur alliance pour les élections de 2022 à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh lors d’un rassemblement à Meerut et ont exprimé la confiance que le BJP sera « anéanti » de l’État.

Alors que le chef du SP Akhilesh Yadav a promis de garantir les droits des agriculteurs, le président du RLD, Jayant Chaudhary, a déclaré que le premier travail après son arrivée au pouvoir serait de construire un mémorial de ceux qui sont morts lors de la manifestation contre les lois agricoles centrales désormais abrogées.

Dans le contexte des protestations des agriculteurs, l’alliance devrait livrer une lutte acharnée au BJP dans l’ouest de l’Uttar Pradesh qui avait remporté 109 des 136 sièges de l’Assemblée dans la région lors des derniers scrutins de l’Assemblée.

Yadav a affirmé que le BJP n’avait aucun problème à souligner et a accusé les membres du BJP de créer des fissures dans la société. « Les travailleurs du SP et du RLD, en revanche, sont là pour renforcer la fraternité », a-t-il déclaré.

Le chef du parti Samajwadi a affirmé que sous le règne du BJP, les gens devaient faire la queue pour les engrais et pour les médicaments, l’oxygène et les lits pendant la pandémie. Ils ont également dû faire la queue pendant la démonétisation, a-t-il déclaré.

« Cette fois, les gens feront la queue pour chasser le BJP du pouvoir. Le BJP sera éliminé de l’État cette fois. Le BJP sera chassé (« khadeda ») de l’ouest de l’Uttar Pradesh et dans la partie orientale, le soleil du parti se coucherait pour toujours », a déclaré Yadav.

Il a également annoncé qu’il fournirait de l’électricité bon marché aux agriculteurs et rembourserait leurs cotisations tout en exhortant les gens à voter pour l’alliance afin de sauver l’héritage de l’ancien Premier ministre Chaudhary Charan Singh et du fondateur du RLD Ajit Singh.

Le moment du discours de Yadav et Jayant Chaudhary au rassemblement de Meerut était proche du discours du Premier ministre Narendra Modi lors d’une réunion publique à Gorakhpur où il a consacré au pays trois mégaprojets, dont un AIIMS et une usine d’engrais.

Lors du rassemblement, Yadav a rendu hommage à Bhimrao Ambedkar, Ram Manohar Lohia et le leader des agriculteurs Mahendra Singh Tikait et a souligné leur contribution à la création d’une société égalitaire. « Il y aura une révolution des agriculteurs en 2022, il y aura un changement en 2022 », a-t-il souligné, ajoutant qu’il devrait y avoir une décision sur la garantie légale d’un prix de soutien minimum pour les agriculteurs.

Alléguant que le BJP ne veut pas prendre de décision en faveur des agriculteurs, le chef du parti Samajwadi a déclaré : « Notre alliance garantira les droits des agriculteurs. Le ministre du BJP et ses partisans ont écrasé des agriculteurs sous leur véhicule.

Il faisait référence à l’incident de Lakhimpur Kheri le 3 octobre, lorsque quatre agriculteurs auraient été fauchés par un SUV. Dans les violences qui ont suivi, quatre personnes, dont un journaliste et deux employés du BJP, ont également été tuées. Plus d’une douzaine de personnes, dont le fils du ministre d’État de l’Union pour l’intérieur, Ajay Mishra, Ashish Mishra, ont été arrêtées dans cette affaire.

Il a allégué que les allégations de développement par le BJP étaient « une farce, comme le faux cheval utilisé dans les plateaux de tournage, qui semble courir mais reste toujours au même endroit ».

« Le gouvernement du BJP au Centre est en train de vendre. Ils vendaient des aéroports, des avions, des gares. Ils avaient promis que les porteurs de chaussons pourront voyager en avion. Maintenant, il est difficile pour un homme ordinaire de faire du vélo », a déclaré Yadav.

Lors de l’annonce de l’alliance lors du rassemblement, le chef du RLD, Jayant Chaudhary, a déclaré: « Akhilesh ji et moi sommes ensemble et je fais une annonce à cet égard. » « Le premier travail de notre gouvernement à double moteur sera de construire un mémorial pour les agriculteurs, qui sont morts lors de la protestation contre les lois anti-famille », a-t-il déclaré.

Saluant l’agitation des agriculteurs, Chaudhary a déclaré : « J’apprécie les agriculteurs d’avoir remporté une grande bataille et d’avoir forcé (le Premier ministre Narendra) Modiji, probablement pour la première fois, à s’incliner devant eux.

Chaudhary a critiqué le gouvernement de Yogi Adityanath pour la récente fuite d’un questionnaire de concours et l’annulation ultérieure du test et a affirmé qu’en raison de tels incidents, les jeunes n’obtenaient pas d’emploi et étaient contraints de migrer vers d’autres endroits pour travailler.

« Le BJP parle de haine. Notre ‘babaji’ (ministre en chef Yogi Adityanath) commence avec Aurangzeb et se termine avec l’exode de Kairana », a déclaré le chef du RLD.

Chaudhary faisait référence au BJP lors des dernières élections législatives selon lesquelles de nombreuses familles hindoues avaient émigré de la ville de Kairana par peur des criminels. Cette affirmation a été contestée par de nombreux partis politiques.

« Les gens ont compris la politique de la haine. Cette fois, ils ne tomberont pas dans le piège de la haine. Le BJP obtiendra une réponse digne des personnes dans les sondages de l’Assemblée », a-t-il déclaré. Ciblant Adityanth, le chef du RLD a déclaré : « Babaji se met très vite en colère. Vous ne le verrez jamais sourire. Il ne sourit que lorsqu’il est avec des veaux. Je demande aux gens de le libérer (de ses fonctions ministérielles en chef) afin qu’il puisse jouer avec ses mollets 24 heures sur 24. Il ne peut pas gérer les dossiers du gouvernement.

(Avec entrées PTI)

