Élections UP 2022: un sondage d’opinion prédit une victoire confortable pour le BJP, a du mal à atteindre les deux chiffres pour le Congrès

Le BJP devrait remporter confortablement les élections législatives dans l’Uttar Pradesh, faisant de Yogi Adityanath le premier ministre en chef à accomplir deux mandats consécutifs depuis 1985, selon un sondage d’opinion mené par VETO pour Times Now Navbharat.

Selon l’enquête, le BJP pourrait finir par remporter 230 à 249 sièges dans la Chambre des 403 membres, tandis que le parti Samajwadi devrait remporter 137 à 152 sièges. Le BSP, qui a remporté 19 sièges lors des scrutins de l’Assemblée de 2017, devrait remporter entre 9 et 14 sièges. D’un autre côté, le Congrès devrait faire face à une autre débâcle des sondages, le sondage prédisant seulement 4 à 7 sièges pour le parti.

L’enquête s’inscrit dans la lignée d’autres enquêtes préalables au scrutin qui ont prédit une victoire en douceur pour le BJP, mais au prix d’une part importante des sièges qui constituera un gain direct pour le parti Samajwadi.

Pour le BJP, alors que la revendication du gouvernement dirigé par Adityanath de réorganiser la situation de l’ordre public et les travaux de développement effectués à Kashi, Mathura et Varanasi semblent avoir joué en sa faveur, les problèmes de violence à Lakhimpur Kheri, la deuxième vague de COVID-19 et la protestation des agriculteurs pourrait ternir considérablement son image.

Tous les partis d’opposition – Congrès, Parti Samajwadi, Parti Bahujan Samaj et Parti Aam Aadmi – ont annoncé faire cavalier seul lors des scrutins prévus en février-mars de cette année. Les partis se sont plutôt concentrés sur le lasso au sein de petits partis basés sur les castes. Cependant, les experts sont d’avis qu’une opposition éclatée ne finira par profiter au BJP qu’avec la division des voix contre lui.

Alors que le parti Samajwadi s’est associé au SBSP d’Om Prakash Rajbhar, le BJP a formé une alliance avec sept petits partis basés sur les castes. Le BJP a minimisé les alliances du SP avec des partis plus petits et a déclaré que son alliance Apna Dal et Nishad Party aurait beaucoup plus d’impact lors des élections.

