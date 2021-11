Élections UP 2022: Yogi Adityanath invoque Kairana, dit que ceux qui ont causé l’exode sont forcés de migrer eux-mêmes

Adityanath a également promis une indemnisation aux familles qui auraient été forcées de quitter la ville entre 2014 et 2016.

Le ministre en chef Yogi Adityanath a évoqué lundi la question de l’exode hindou de Kairana il y a quelques années, et a déclaré que les criminels qui forçaient autrefois les commerçants et les citoyens à migrer de la ville ont eux-mêmes été contraints de fuir au cours des quatre dernières années et demie. a évoqué la question de l’exode hindou en s’adressant hier à un rassemblement à Kairana. S’adressant à un rassemblement dans le district de Kairana de l’Uttar Pradesh, lié au scrutin, CM Adityanath a déclaré que ceux qui tirent sur les commerçants seront désormais envoyés dans un autre monde.

CM Adityanath a également critiqué « l’état d’esprit des talibans » de certaines personnes, affirmant qu’il ne serait pas accepté dans l’Uttar Pradesh. La question de Kairana était devenue un sujet de sondage dans les sondages de l’assemblée de 2017 et le CM a encore une fois essayé d’en faire un sujet de sondage pour les sondages de l’assemblée de l’année prochaine. Hier, Adityanath a également promis une indemnisation aux familles qui auraient été forcées de quitter la ville entre 2014 et 2016.

Yogi Adityanath a également soulevé la question des émeutes de Muzaffarnagar en disant que ceux qui s’opposaient à l’abrogation de l’article 370 au Jammu-et-Cachemire et à la construction du temple Ram à Ayodhya étaient heureux des émeutes à Muzaffarnagar et de l’exode de Kairana.

Le CM a déclaré que certaines personnes ont lancé des slogans lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan et a ajouté que le gouvernement du BJP n’autorisera pas du tout la « talibanisation ». « Quiconque soutient les talibans dans l’UP, le gouvernement les traitera avec sévérité », a-t-il déclaré.

Ciblant le parti Samajwadi, Yogi a allégué qu’ils n’avaient pas agi lorsque des maisons d’hindous étaient incendiées et des jeunes innocents tués à Muzaffarnagar lors des émeutes de 2013.

Il a dit qu’aucun criminel n’a le courage de marcher la tête haute sous la règle du BJP. CM Adityanath a également rencontré des familles qui avaient migré de Kairana entre 2014 et 2016, prétendument après avoir reçu des menaces d’extorsion.

