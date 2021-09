Élections UP 2022: Yogi Adityanath lance un empannage à ‘Abba Jaan’ à Akhilesh-Mulayam, dit qu’il n’y a pas de place pour la politique d’apaisement dans le règne de Modi

in

Le premier tour de l’enquête pré-sondage ABP-CVoter a prédit une victoire confortable pour le BJP, suggérant un deuxième mandat consécutif pour le gouvernement de Yogi Adityanath.

Donnant le coup d’envoi de la campagne électorale pour le BJP dans l’Uttar Pradesh, le ministre en chef Yogi Adityanath a relancé le jibe « Abba Jaan » contre l’ancien gouvernement du parti Samajwadi dans l’État, l’accusant de corruption.

“Sous la direction du Premier ministre Modi, il n’y a pas de place pour la politique d’apaisement… Avant 2017, tout le monde pouvait obtenir une ration ?… Auparavant, seuls ceux qui disaient ‘Abba Jaan’ digéraient la ration”, a déclaré Adityanath en s’adressant à un rassemblement à Kushinagar.

Le ministre en chef de l’UP a utilisé le terme « Abba Jaan » (terme ourdou pour père) en référence au patriarche du Parti Samajwadi, Mulayam Singh Yadav, tout en s’en prenant au fils de ce dernier et ancien ministre en chef Akhilesh Yadav.

Les élections de l'Assemblée dans l'Uttar Pradesh sont dans moins de six mois et les activités politiques dans l'État battent leur plein.

