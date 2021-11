Élections UP: Akhilesh Yadav promet 25 lakh Rs chacun aux « martyrs » de la protestation des agriculteurs si le SP votait au pouvoir

L’annonce d’Akhilesh Yadav intervient quelques jours seulement après que le gouvernement central dirigé par le BJP, lors d’une chute majeure, a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a annoncé mercredi que s’il était élu au pouvoir lors des prochaines élections législatives dans l’Uttar Pradesh, son parti verserait une compensation de 25 lakh Rs chacun aux agriculteurs qui ont perdu la vie lors des manifestations contre les trois lois agricoles du Centre. .

« La vie d’un agriculteur n’a pas de prix parce qu’il cultive de la « nourriture » pour la vie des « autres ». Nous promettons qu’en 2022, dès que le parti Samajwadi arrivera au pouvoir, les martyrs du mouvement des agriculteurs recevront un « Kisan Shahadat Samman Rashi » de 25 lakh », a-t-il tweeté en hindi.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que le gouvernement central dirigé par le BJP, dans une descente majeure, a annoncé l’abrogation des trois lois agricoles litigieuses, contre lesquelles les agriculteurs protestent aux frontières de Delhi depuis novembre de l’année dernière.

Yadav, dont le parti aurait finalisé une alliance avant le scrutin avec Rashtriya Lok Dal (RLD), dirigé par Jayant Singh Chaudhary, cherche à capitaliser sur la protestation des agriculteurs et leur colère contre le gouvernement BJP.

Une alliance entre les deux pour les élections d’État au début de l’année prochaine vise à consolider les votes musulmans et Jat dans les sièges cruciaux de l’UP de l’Ouest. Les relations entre les deux communautés étaient tendues après les violences communautaires à Muzaffarnagar en 2013, qui, selon les experts, ont aidé le BJP à prendre les devants dans la région. Mais une protestation prolongée d’agriculteurs dans la région semble avoir rapproché à nouveau les deux communautés.

Western UP compte environ 100 des 403 sièges d’assemblée d’UP. Aux élections de 2017, le BJP a remporté 76 des 100 sièges. Cependant, cette fois, les experts estiment que la colère des agriculteurs contre les gouvernements central et étatique entraînera la perte de sièges pour le BJP dans la région.

