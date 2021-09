Élections UP : la renaissance de la « fraternité » Jat-musulmane peut déstabiliser les équations du BJP

in

Les émeutes de Muzaffarnagar en 2013, au cours desquelles plus de 50 personnes ont été tuées et 50 000 touchées, ont déchiqueté les relations entre les hindous, en particulier les jats, et les musulmans.

Les lignes de bataille ont été tracées dans l’Uttar Pradesh à peu près cinq mois avant les élections législatives. Un concours à plusieurs angles semble être sur les cartes avec chacun des principaux partis d’opposition prêts à affronter seul le BJP au pouvoir. Le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj ont déjà exclu une alliance sur les lignes passées. Les deux partis ont également clairement indiqué qu’ils ne voulaient rien avoir à faire avec le Congrès. Le parti Aam Aadmi cherche également à faire ses débuts en solo dans l’État. En l’absence de grandes alliances avant le scrutin, ces partis s’associent plutôt à des partis plus petits et basés sur des castes, dans leur tentative de renforcer leurs perspectives dans différentes poches de l’État.

Les stratégies d’alliance avant le scrutin n’ont pas donné grand-chose à l’opposition, que ce soit dans les scrutins de l’assemblée UP de 2017 lorsque le Congrès s’est associé au parti Samajwadi ou aux élections de 2019 à Lok Sabha lorsque le SP a forgé une alliance avec le BSP. Lors des deux élections, le BJP est ressorti clairement vainqueur de l’État.

S’adressant à FinancialExpress.com, le journaliste principal et auteur Rasheed Kidwai note que même si les partis d’opposition parviennent à former une alliance cette fois, il est peu probable que cela fasse une différence dans le résultat du sondage. « Je ne pense pas que l’unité de l’opposition ou son absence affectera les élections dans l’Uttar Pradesh. Je ne pense pas qu’une opposition fragmentée soit un moyen de dissuasion ou une police d’assurance pour Yogi Adityanath », a-t-il déclaré.

Le plus gros souci pour le BJP

Le 5 septembre, des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés à Muzaffarnagar, dans l’ouest de l’UP, au « kisan mahapanchayat », où le chef de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, a expressément appelé les agriculteurs à vaincre le BJP lors des prochaines élections. Le fondateur de Jai Kisan Morcha, Yogendra Yadav, a également déclaré à FinancialExpress.com qu’ils aimeraient faire une « différence » lors des prochaines élections, avec le motif clair de défier le gouvernement du BJP.

Yogendra Yadav pendant Mahapanchayat devant la statue de Gandhi à Calcutta le 12 mars 2021. (Photo express)

« Nous avons annoncé ‘Mission Uttar Pradesh’ et ‘Mission Uttarakhand’. Cela a à voir avec notre évaluation selon laquelle faire pression sur ce gouvernement en UP donnerait des résultats », a-t-il déclaré. De toute évidence, une protestation des agriculteurs redynamisés est le danger clair et présent pour le BJP en ce moment.

La confrérie Musulmane-Jat

Lors des élections de 2014 à Lok Sabha qui ont suivi, Sanjiv Baliyan du BJP, un Jat accusé dans les affaires d’émeutes de 2013, a remporté le siège de Muzaffarnagar avec une marge record de près de 4 voix lakh et 59% des voix.

Cependant, Rakesh et Naresh Tikait ont réuni à nouveau les deux communautés après huit ans, lors du ‘kisan mahapanchayat’, promettant de panser les blessures de 2013. Une réunion d’électeurs musulmans et jat, associée au ressentiment contre le BJP, pourrait fonctionner en faveur du parti Samajwadi.

Shahjahanpur : le porte-parole national de l’Union de Bharatiya Kisan, Rakesh Tikait, s’adresse à une réunion publique d’agriculteurs dans la ville de Banda, dans le district de Shahjahanpur, le samedi 18 septembre 2021. (Photo PTI)

Pendant ce temps, le rapprochement du SP avec le Rashtriya Lok Dal, qui jouit d’une influence importante dans l’ouest de l’UP, pourrait faire pencher la balance contre le BJP. Beaucoup pensent que l’énorme soutien que le RLD a attiré à Kisan Mahapanchayats est révélateur du ressentiment de l’électeur du Jat contre le BJP. Outre les petits partis, Akhilesh Yadav aurait également gardé ses portes ouvertes pour le parti Aam Aadmi (AAP). Sa récente rencontre avec le député de l’AAP Sanjay Singh a encore alimenté cette spéculation. En outre, l’aile politique de l’armée Bhim – le parti Azad Samaj – s’est rapprochée de l’alliance SP-RLD, et le trio pourrait contrôler le BJP dans l’ouest de l’UP, qui abrite environ 120 des 403 sièges de l’Assemblée de l’État.

Les analystes politiques estiment que la combinaison de l’armée SP-RLD-Bhim pourrait rassembler les musulmans, les Jats et les Dalits sur une seule plate-forme et cela pourrait bouleverser le panier de pommes du BJP dans la région. ont l’alliance SP-RLD et quelque part l’unité Muslim-Jat, puis Rakesh Tikait brandissant les slogans “Allah-u-Akbar” et “Har Har Mahadev”. Donc, une combinaison de cela dans 120 sièges, si l’opposition non-BJP parvient à en obtenir 80%, alors une majorité claire pour le BJP peut être vraiment exclue », observe Kidwai.

Le journaliste vétéran Paranjoy Guha Thakurta a fait écho à des sentiments similaires, prévoyant la formation d’un front anti-BJP dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, axé sur la capitalisation de la protestation des agriculteurs.

« L’opposition est déjà fracturée depuis les élections de 2017. Je pense que l’opposition sera relativement moins fracturée dans l’ouest de l’Uttar Pradesh. Il y a de fortes chances pour un arrangement entre le Parti Samajwadi, le RLD et les frères Tikait. Qui sait, peut-être que même l’armée Bhim de Chandrashekhar Azad pourrait conclure un accord avec eux dans certaines parties de l’ouest de l’Uttar Pradesh. Dans Western UP, il existe une possibilité distincte que la coalition anti-BJP se maintienne, je ne suis pas sûr du reste de l’État », a déclaré Guha.

La résurgence soudaine du Rashtriya Lok Dal qui a été catapulté sur le devant de la scène politique dans l’ouest de l’UP pendant l’agitation des agriculteurs est l’un des principaux facteurs à surveiller pour cette élection. Lors d’un événement social qui a des ramifications politiques, les dirigeants de différents khaps de l’ouest de l’Uttar Pradesh, du Rajasthan et de l’Haryana ont présenté dimanche le couvre-chef traditionnel à Jayant Chaudhary et l’ont officiellement oint comme le successeur de l’héritage de Chaudhary Charan Singh.

Le chef du parti Samajwadi Akhilesh Yadav et le président du RLD Jayant Chaudhary (photo d’archives)

Owaisi, le « spoiler » ?

Guha, cependant, a également mis en garde les partis anti-BJP de l’État contre l’AIMIM d’Asaduddin Owaisi, affirmant qu’il pourrait réduire les votes musulmans. “Nous pourrions également voir l’AIMIM d’Owaisi jouer le spoiler, coupant dans les votes musulmans, si Owaisi s’en tient à son affirmation selon laquelle il va présenter 100 candidats.”

Au milieu de l’allégation de l’opposition selon laquelle l’AIMIM agirait en tant qu’équipe B du BJP, les analystes estiment que le plan d’Owaisi de concourir à partir de 100 sièges est une tentative de réduire la banque de votes musulmans du parti Samajwadi. Pour les prochains scrutins UP, l’AIMIM a formé une alliance avec le « Bhagidari Morcha », un conglomérat politique de petits partis constitué par le chef du parti Om Prakash Rajbhar, un allié du BJP devenu rebelle, Suhaildev Bharatiya Samaj Party (SBSP).

Notamment, les Rajbhars des castes les plus arriérées représentent environ 7 pour cent du bloc OBC dans la région orientale de l’UP. L’alliance du SBSP avec Owaisi donnerait forme à une nouvelle combinaison MBC-musulman, ce qui pourrait potentiellement troubler à la fois SP et BSP.

Une opposition fragmentée jouera-t-elle en faveur du BJP ?

Les agriculteurs de l’ouest de l’UP, en particulier les agriculteurs de Jat, expriment leur mécontentement contre le BJP depuis 2016, lorsque le gouvernement de Narendra Modi a annoncé sa démonétisation. Depuis lors, un pourcentage important d’électeurs de la région n’a pas soutenu le BJP. Lors des scrutins de l’assemblée de l’UP de 2017 et des élections générales de 2019, le BJP a remporté respectivement 37 et 27 sièges dans l’ouest de l’UP, sans doute avec un certain soutien des agriculteurs.

Deuxièmement, même si les électeurs de la région décident de ne pas voter pour le BJP, il n’est pas clair quel parti en tirera profit car le deuxième plus grand parti de la région est le BSP, qui est faible dans d’autres parties de l’État.

Narender Kumar, professeur de sciences politiques à la JNU, a déclaré qu’une observation globale du scénario politique actuel dans l’Uttar Pradesh indique clairement que le BJP conserve le pouvoir dans les prochains scrutins, “principalement en raison de l’opposition fragmentée”.

«Et même si des facteurs tels que les lois agricoles vont avoir un impact sur les perspectives du BJP, ce ne sera que dans certaines poches de l’État. Mais je ne pense pas que cela fera beaucoup de différence en ce qui concerne l’UP central et l’Awadh, le BJP s’en sortira bien dans ces domaines », a-t-il déclaré.

