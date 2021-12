Élections UP: le BJP conservera probablement l’État, mais le parti Samajwadi pourrait mener une lutte acharnée, prédit un sondage d’opinion

L’enquête, qui prédisait au premier tour plus de sièges pour le gouvernement du BJP dans UP, indique clairement que les pertes du BJP pourraient être des gains directs pour le parti d’Akhilesh Yadav.

Le BJP devrait remporter une confortable victoire dans l’Uttar Pradesh, même s’il pourrait subir une perte importante de parts de siège dans les prochains scrutins de l’Assemblée de l’État, selon le troisième sondage préalable au scrutin mené par ABP-CVoter. Selon le sondage d’opinion, le BJP pourrait finir de remporter 212-224 sièges dans l’assemblée d’État de 403 sièges tandis que le parti Samajwadi devrait remporter environ 151-163 sièges.

Le parti Bahujan Samaj (BSP), dirigé par l’ancien CM Mayawati, n’obtiendra probablement que 12 à 24 sièges, selon l’enquête. Pendant ce temps, le Congrès craint de subir une autre débâcle électorale dans l’État où il tente de regagner le terrain perdu et pourrait finir par remporter environ 2 à 10 sièges.

L’alliance dirigée par le BJP, qui a remporté 325 sièges avec 41,4% de voix en 2017, devrait remporter 40,4% de voix, selon l’enquête de décembre. Le Parti Samajwadi, le BSP et le Congrès, respectivement, devraient obtenir 33,6 %, 13,2 % et 7,3 % des voix.

