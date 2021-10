Élections UP: le Congrès donnera 40% de billets aux candidates, annonce Priyanka Gandhi

Le Congrès est confronté à une tâche ardue pour affronter des candidats comme le BJP, le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj est un concours à plusieurs angles dans UP.

La dirigeante du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra, a déclaré mardi que le parti avait décidé de donner 40 pour cent du total des billets aux élections aux femmes candidates dans l’Uttar Pradesh pour les prochains scrutins de l’Assemblée.

Le Congrès est confronté à une tâche ardue consistant à affronter des candidats comme le BJP, le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj.

Dimanche, le Congrès a annoncé que Priyanka Gandhi sera le visage de la campagne électorale du Congrès dans l’Uttar Pradesh, affirmant que le secrétaire général de l’AICC est actuellement la personnalité politique la plus populaire de l’État.

Le nouveau chef du comité de campagne du parti, PL Punia, a noté que très rarement le Congrès a annoncé un visage ministériel en chef et a déclaré que ne pas en avoir déclaré jusqu’à présent n’entraverait pas les chances du parti car il a déjà une personnalité comme Priyanka Gandhi pour mener la charge contre le BJP.

Il s’agit d’un conflit direct entre le Congrès et le BJP dans les sondages de l’UP, car le parti Samajwadi et le parti Bahujan Samaj ont « pris du retard » et n’étaient « plus dans le combat », a déclaré Punia à PTI.

Le Congrès de vendredi a constitué différents panels pour les prochains scrutins de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, Punia étant nommé à la tête du comité de campagne crucial. Le comité de campagne est présidé par Pradeep Jain Aditya et comprend des personnalités comme Mohsina Kidwai, Pramod Tewari, Raj Babbar, RPN Singh, Naseemuddin Siddiqui, Imran Masood et Imran Pratapgarhi.

Le dernier sondage pré-sondage ABP-CVoter a prédit une victoire confortable pour le BJP dans l’Uttar Pradesh. L’enquête indique que même si le BJP pourrait perdre quelques sièges cette fois par rapport aux sondages de 2017, il devrait remporter les urnes en obtenant une majorité simple.

En termes de sièges, le NDA devrait obtenir environ 241 à 249 sièges, bien au-dessus de la barre des 202 sièges majoritaires. D’un autre côté, le parti Samajwadi pourrait obtenir entre 130 et 138 sièges tandis que le BSP de Mayawati pourrait devoir se contenter de 15-19 sièges et Congrès avec seulement trois à sept sièges.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.