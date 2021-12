Élections UP: les alliés du BJP Apna Dal et le parti Nishad visent une plus grande part de sièges après que Rajbhar se joint au parti Samajwadi

Élections UP 2022 : Les deux partis régionaux ont désormais les yeux rivés sur les huit sièges dans lesquels le SBSP a présenté des candidats aux élections législatives de 2017.

Alors que le parti Suhuldev Bharatiya Samaj (SBSP) d’Om Prakash Rajbhar a rompu les liens avec le BJP, l’Apna Dal (Sonelal) et le parti Nishad dirigés par Anupriya Patel sont prêts à faire preuve d’audace pour obtenir plus de sièges pour concourir en alliance avec le parti du safran dans le prochaines élections à l’Assemblée, a rapporté The Indian Express.

Les deux partis régionaux ont désormais les yeux rivés sur les huit sièges dans lesquels le SBSP a présenté des candidats aux élections législatives de 2017. À l’époque, l’Apna Dal (S), qui a de l’influence parmi les votes des Kurmi, a contesté 11 sièges et en a remporté neuf tandis que le SBSP, qui a de l’influence dans la communauté Rajbhar, a remporté quatre sièges.

Alors que l’Apna Dal (S) envisage d’étendre ses empreintes, son président Anupriya Patel s’adresse à des rassemblements dans des zones situées au-delà du bastion du parti dans l’est de l’UP.

Patel, qui est le ministre d’État de l’Union (Commerce et Industrie) dans le gouvernement de Narendra Modi au Centre, a organisé des rassemblements à Banda (région du Bundeskhand) ; Ayodhya, Basti et Kushinagar (dans l’est UP). Plus tard ce mois-ci, elle prendra la parole lors de réunions publiques à Azamgarh (est de l’UP), Pratapgarh (centre de l’UP) et Jhansi (Bundelkhand).

«L’acceptation du parti a augmenté dans toutes les sections de la population, y compris les OBC, les SC, les ST et les castes supérieures également, au cours des dernières années. Nous avons élargi nos organisations et remporté les élections du panchayat également. Maintenant, nous sommes prêts à disputer 200 sièges à l’Assemblée », a déclaré le porte-parole du parti Rajesh Patel, cité par l’Indian Express.

