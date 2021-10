Élections UP: L’expérience de l’alliance avec le Congrès n’est pas bonne, déclare Akhilesh Yadav, le PS s’allie avec les partis régionaux

La déclaration de Yadav est cruciale étant donné les spéculations selon lesquelles le Congrès et le SP pourraient à nouveau se donner la main après les élections.

Le chef du parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh Akhilesh Yadav a déclaré aujourd’hui que l’expérience de l’alliance du parti avec les grands partis n’a pas été bonne et qu’il ne se joindra à aucun parti national pour les élections à l’Assemblée de l’État prévues l’année prochaine. S’adressant aux médias sur la question de l’alliance avec le Congrès, Akhilesh Yadav a déclaré : « L’expérience du parti Samajwadi avec les grands partis et avec ceux avec qui il s’était allié dans le passé n’a pas été bonne. Par conséquent, le Parti Samajwadi s’efforcera de rassembler les petits partis et les partis régionaux.

La déclaration de Yadav est cruciale étant donné les spéculations selon lesquelles le Congrès et le SP pourraient à nouveau se donner la main après les élections. Dans les sondages de 2017, le SP et le Congrès s’étaient donné la main mais n’ont pas réussi à nuire au BJP qui a réussi à remporter une victoire écrasante en remportant à lui seul 312 sièges. D’autre part, le Parti Samajwadi avait remporté 47 sièges, le BSP 19 et le Congrès sept sièges.

Akhilesh Yadav a visité l’État dans le cadre de son « Vijay Rath Yatra » avant les élections de l’année prochaine. L’ancien CM a également critiqué le gouvernement UP dirigé par Yogi Adityanath, le qualifiant d’anti-agriculteur. Il a affirmé qu’il y aurait bientôt un changement de régime dans l’État.

« Les travailleurs du BJP ont écrasé et tué les agriculteurs avec leurs véhicules. Ce gouvernement est anti-agriculteur, voleur de fumier et est à l’origine de la hausse des prix des pesticides », a-t-il allégué.

En fouillant chez Yogi Adityanath, Akhilesh Yadav a dit que le faux Baba sera bientôt supprimé. « Ce gouvernement a trompé le public. Sous ce gouvernement, l’inflation a augmenté, le chômage a augmenté, la corruption a augmenté, la criminalité a augmenté, l’ordre public s’est effondré », a-t-il allégué.

Akhilesh Yadav a également affirmé que le peuple de l’État était déçu du gouvernement BJP et que le peuple pouvait faire gagner 400 sièges au parti Samajwadi.

