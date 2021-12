Élections UP : Rassemblement conjoint SP-RLD à Meerut demain ; Akhilesh et Jayant devraient annoncer un pacte pour prendre le «gouvernement à double moteur»

Le rassemblement proposé est chronométré après que le Centre a retiré les trois lois agricoles litigieuses, qui étaient au centre d’une protestation déchaînée des agriculteurs.

Alors que l’ouest de l’Uttar Pradesh reste sous le feu des projecteurs politiques, le chef du parti Samajwadi Akhilesh Yadav et le chef du Rashtriya Lok Dal, Chaudhary Jayant Singh, devraient partager la scène lors d’un rassemblement conjoint le 7 décembre à Dabthuva dans l’assemblée de Siwalkhas du district de Meerut. Les deux partis, qui ont déjà indiqué une alliance avant le scrutin, devraient faire une annonce officielle à ce sujet.

« Nous partagerons une scène politique pour la première fois après les sondages de Lok Sabha et avant les sondages de Vidhan Sabha. Les gens veulent voir une meilleure option. Dans la situation actuelle, il y a un gouvernement à « double moteur » qui a échoué. Les gens s’y opposent », a déclaré le chef du RLD Jayant Chaudhary lors du rassemblement conjoint.

« Les travailleurs sont heureux qu’une alliance soit presque annoncée – lorsque j’ai rencontré Akhilesh Yadav, cela a envoyé un message. Nous avons une tradition selon laquelle les décisions ne sont pas prises à huis clos, les discussions ont lieu en public. Nous donnerons tous nos messages le 7 décembre », a-t-il ajouté.

Le rassemblement proposé est chronométré après que le Centre a retiré les trois lois agricoles litigieuses, qui étaient au centre d’une protestation déchaînée des agriculteurs. Western UP est devenu un défi majeur pour le BJP au milieu de l’agitation des agriculteurs avec des sondages préalables au scrutin suggérant des pertes importantes pour le parti au pouvoir dans la région.

Le rassemblement prend de l’importance alors que le parti Samajwadi se positionne avec assurance contre le BJP tout en ralliant de plus petites formations derrière lui. Le BJP a également déployé ses muscles pour affronter l’opposition en fusionnant les Jats, les Gujjars et les Dalits dans la région.

Notamment, le bloc Dabathua se trouve sous le siège de l’assemblée de Siwalkhas, qui a été remporté par Jitendra Pal Singh du BJP qui a battu Ghulam Mohammad du SP par une marge d’environ 11 000 voix.

Le rapprochement du SP avec le Rashtriya Lok Dal, qui jouit d’une influence considérable dans l’ouest de l’UP, pourrait faire pencher la balance contre le BJP. Beaucoup pensent que l’énorme soutien que le RLD a attiré à Kisan Mahapanchayats est révélateur du ressentiment de l’électeur du Jat contre le BJP.

Les analystes politiques estiment que la combinaison de l’armée SP-RLD-Bhim pourrait rassembler les musulmans, les Jats et les Dalits sur une seule plate-forme, ce qui pourrait bouleverser le panier de pommes du BJP dans la région.

La résurgence soudaine du Rashtriya Lok Dal qui a été catapulté sur le devant de la scène politique dans l’ouest de l’UP pendant l’agitation des agriculteurs est l’un des principaux facteurs à surveiller pour cette élection.

