Élections UP : un Congrès rajeuni peut-il donner au BJP l’avantage dont il a besoin ?

Les experts politiques estiment que l’approche proactive du Congrès dans l’affaire Lakhimpur Kheri produira des gains électoraux substantiels lors des prochains scrutins de l’Assemblée de l’État.

S’il y a une leçon que la politique nous enseigne, c’est que l’optique compte beaucoup dans la détermination des résultats électoraux. Et lorsqu’il s’agit d’une élection aussi cruciale que celle de l’Uttar Pradesh, aucun parti ne voudrait être laissé pour compte. Ainsi, lorsque l’incident de Lakhimpur Kheri est tombé dans le giron de l’opposition, aucun parti n’a voulu être laissé pour compte en étant perçu comme ayant poussé le BJP en arrière, ce qu’il était déjà de toute façon. L’implication du fils d’un ministre de l’Union dans un incident au cours duquel un véhicule à grande vitesse a fauché quatre agriculteurs protestataires est tout à fait indéfendable. Aucune tournure ne peut sauver la face du gouvernement de Yogi Adityanath, ce qui a été prouvé dans le silence assourdissant du parti Bharatiya Janata sur la question.

Un incident de cette nature aurait idéalement vu les partis d’opposition s’accumuler pour décimer les perspectives de scrutin du BJP dans un État qui peut faire ou défaire la fortune du Premier ministre Narendra Modi. Mais si vous regardez en arrière et demandez qui a été le visage le plus visible de tout cet épisode, la seule réponse qui vous vient à l’esprit est celle de la secrétaire générale du Congrès, Priyanka Gandhi Vadra. Des partis comme le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj et d’autres groupes dotés d’une base organisationnelle de masse pourraient-ils être pris en train de faire la sieste ? Et la plus grande question alors – qui dirige réellement les tirs ?

L’épisode de Lakhimpur Kheri a été celui qui peut avoir des ramifications politiques majeures – comme tout incident de cette nature devrait l’avoir. L’incident a donné les bonnes munitions pour le sortir de son sommeil et faire sentir sa présence au sol. Le Congrès, pour sa part, a coché toutes les cases. Priyanka Gandhi a pris les devants en serrant dans ses bras les familles des agriculteurs décédés avec Rahul Gandhi, a balayé le sol pendant sa détention de 48 heures à Sitapur et a ouvertement défié le gouvernement de Yogi Adityanath. L’optique compte !

Mais à quelles ramifications politiques peut-on s’attendre à l’approche des élections ? Les experts politiques estiment que l’approche proactive du Congrès dans cette affaire produira des gains électoraux substantiels lors des prochains scrutins de l’Assemblée de l’État. Si le Congrès parvient à capitaliser sur la question, qui souffre dans la bataille électorale, qui semble maintenant se transformer en un concours rectangulaire avec le Congrès entrant comme quatrième acteur ?

Le BJP, pour l’instant, ne semble pas se soucier du renouveau du Congrès dans l’État où ce dernier perd du terrain, subissant les débâcles électorales les unes après les autres. La raison réside dans l’histoire électorale de l’État.

Congrès : jouer les trouble-fêtes pour l’opposition ?

Dans les sondages Lok Sabha 2019, le Congrès était le troisième acteur du concours, le BJP et l’alliance SP-BSP-RLD étant les deux autres. L’alliance n’a réussi à remporter que 15 des 80 sièges de l’Uttar Pradesh tandis que le Congrès a même perdu le siège d’Amethi de Rahul Gandhi.

Cependant, ce qu’il faut remarquer, c’est que le Congrès a coûté à l’alliance une victoire dans au moins 10 sièges de Lok Sabha où la marge de victoire du BJP était inférieure aux votes recueillis par les candidats du Grand Old Party.

Lors des élections de l’Assemblée de l’UP de 2017, Rahul Gandhi a joué un gros pari, s’associant au parti Samajwadi dans sa tentative d’améliorer la performance du Congrès en 2012 avec 28 sièges. Cependant, la décision de l’alliance s’est avérée catastrophique, la part des sièges du Grand Old Party tombant à sept. La NDA dirigée par le BJP a remporté 312 des 403 sièges, enregistrant ainsi une victoire écrasante.

Les deux principaux partis d’opposition de l’État – le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj – ont annoncé faire cavalier seul dans les sondages, exprimant leur réticence à se joindre au Congrès, et se concentrant plutôt sur l’enrôlement des acteurs régionaux basés sur les castes. Si les élections se transforment en un concours quadrilatéral, les données du sondage précédent suggèrent que cela nuira aux perspectives du SP et du BSP, plus que celles du BJP.

Pourquoi un réveil du Congrès un casse-tête pour le SP et le BSP

« Le BJP voudrait que le Congrès gagne un kilométrage électoral grâce à l’incident de Lakhimpur Kheri », a déclaré à FinancialExpress.com Sangit Ragi, chef du département des sciences politiques de l’Université de Delhi, ajoutant que si le Congrès parvenait à capitaliser sur l’incident de Lakhimpur et faire des gains électoraux, cela aidera le BJP. Sinon, le résultat du sondage pourrait connaître un changement majeur.

« Le Congrès profitant de l’incident, les élections se transformeront en un concours à quatre qui conviendra toujours au BJP. Le BJP en bénéficiera lorsque les gens ne sauront plus qui voter », a déclaré Ragi.

Un contre-avis suggère qu’une opposition unie est impérative pour affronter le BJP dans l’Uttar Pradesh. « Si le Congrès doit améliorer ses performances, il devra s’associer au Parti Samajwadi ou au Parti Bahujan Samaj. À lui seul, il sera difficile pour le Congrès d’améliorer son décompte », a déclaré le Dr Uttara Sahasrabuddhe, professeur au département de politique de l’Université de Mumbai, à FinancialExpress.com.

Comment BJP, SP et BSP voient le Congrès dans le concours

Alors que le BJP et le Samajwadi Party sont certains que la présence du Congrès n’aura aucune incidence sur les résultats du scrutin, le BSP reconnaît le fait que l’entrée du Grand Old Party aura un impact sur ses performances. Le porte-parole national du parti Bahujan Samaj, Sudhindra Bhadoria, admet que l’entrée du Congrès en tant qu’acteur important entraînera quelques pertes pour le BSP, mais cela coûtera plus cher au parti Samajwadi.

«BSP subira aussi certainement des pertes. Mais nous n’aurons pas d’impact majeur. En fait, le parti Samajwadi en souffrira le plus. Le « brillance » d’Akhilesh en tant que jeune politique s’est estompé », a déclaré Bhadoria à FinancialExpress.com.

Le député du parti Samajwadi, Naved Siddiqui, estime cependant que même une présence renforcée du Congrès n’aidera pas le BJP, car « les gens de l’État sont bouleversés au-delà des limites par le gouvernement actuel », en raison des incidents à Lakhimpur, Gorakhpur, Hathras et Unnao. « Le peuple attend les élections et le BJP sera anéanti d’un simple clic », a ajouté Siddqui.

Cependant, le BJP ne considère même pas le Congrès comme un quatrième joueur dans le concours. S’adressant à FinancialExpress.com, Rajendra Agrawal, député BJP de Meerut, a affirmé que le Grand Old Party ne répétera que sa performance de 2017 et ne pourra pas atteindre la barre des deux chiffres.

« Le Congrès n’existe pas du tout. Je ne pense pas qu’ils pourront même atteindre la barre des deux chiffres lors des prochaines élections. Donc, un parti qui n’a pas d’existence ne nous affecte en aucune façon », a déclaré Agrawal.

Pourquoi Lakhimpur est une raison de s’inquiéter pour le BJP ?

Agrawal a reconnu que les violences à Lakhimpur Kheri, qui ont fait huit morts dont quatre agriculteurs, étaient malheureuses et « ne peuvent être défendues ». Il a cependant déclaré que le « battage médiatique que l’opposition veut créer à partir de cela ne se produira pas, et dans les 15 jours, le problème disparaîtra ».

Au contraire, Ragi dit que l’incident pourrait infliger de graves dommages aux perspectives de scrutin du BJP. « D’une manière ou d’une autre, le BJP a gâché beaucoup de choses avec des querelles internes. La protestation des agriculteurs n’aurait pas atteint une telle ampleur si Amit Shah avait lancé un appel aux agriculteurs.

La mort d’agriculteurs dans n’importe quel État est finalement devenue un facteur décisif lorsqu’il s’agit d’élections. Il a été responsable de la défaite de deux gouvernements au Madhya Pradesh – d’abord pour le gouvernement du Congrès dirigé par Digvijaya Singh en 2003, qui est tombé à la suite du meurtre de 18 agriculteurs protestataires à Multai en 1998 et le dernier pour Shivraj Singh Chouhan dirigé gouvernement du BJP en 2018, qui a subi de plein fouet le meurtre de cinq agriculteurs protestataires à Mandsaur en 2017.

De même, il est peu probable que l’incident de Lakhimpur Kheri soit oublié de si tôt, du moins pas avant les élections législatives, qui sont dans moins de cinq mois. Même si le gouvernement de Yogi Adityanath prend des mesures supplémentaires en plus de l’arrestation du fils de l’Union MoS Home Ajay Mishra, Ashish Mishra, l’opposition ferait tout pour maintenir la marmite en ébullition. Mais un concours dans les rangs de l’opposition cherchant à se surpasser pourrait bien s’avérer être ce dont le BJP a besoin.

