Élections Uttarakhand 2022: le BJP en tête, mais fait face à un défi de taille du Congrès optimiste, prédit un sondage d’opinion

Élections Uttarakhand 2022 : selon l’enquête, le BJP pourrait remporter 36 à 40 sièges dans l’assemblée de 70 sièges pour conserver le pouvoir tandis que le Congrès devrait remporter 30 à 34 sièges.

Le BJP devrait conserver confortablement le pouvoir dans l’Uttarakhand, même si un Congrès optimiste pourrait constituer un défi de taille pour le premier lors des prochains scrutins de l’Assemblée dans l’État des collines, selon la dernière série de sondages préalables aux électeurs ABP News-C.

Selon l’enquête, le BJP pourrait remporter 36 à 40 sièges dans l’assemblée de 70 sièges pour conserver le pouvoir tandis que le Congrès devrait remporter 30 à 34 sièges. Le parti Aam Aadmi (AAP), qui fera ses débuts électoraux dans l’État des collines, ne devrait remporter que 0 à 2 sièges, tandis que les autres ne devraient remporter que 0 à 1 siège, selon l’enquête.

L’enquête de novembre prédit cependant une baisse considérable de la part des sièges du BJP, qui était projetée à 44-48 en septembre et 42-46 en octobre. Pendant ce temps, la perte prévue pour le parti au pouvoir devrait donner de gros gains au Congrès dont la part des sièges devrait se situer entre 19 et 23 sièges en septembre et 21 à 25 sièges en octobre.

