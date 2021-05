Electra, la fille de Dave Mustaine, sort un nouveau single pop ‘Evergreen’

Chanteuse pop star montante Electra Mustaine a toujours été une artiste qui retient l’attention – pas seulement à cause du poids de sa lignée (son père est MEGADETH fondateur Dave Mustaine), mais en effaçant la connaissance de soi en embrassant sans vergogne qui elle est. A 23 ans, Electra a commencé à se concentrer sur une identité unique en tant que musicienne, contrant les attentes de ceux qui se souviennent d’elle après de nombreuses performances avec son père, des séjours dans le théâtre musical et une interprétation country-pop de MEGADETH chanson “Je pensais que je savais tout”.

“À feuilles persistantes” est le premier regard sur le nouveau monde de la musique auquel on peut s’attendre Electra. Un éclat pop moderne, un rythme contagieux et une production luxuriante (avec l’aimable autorisation du producteur basé à Los Angeles Blanc Breyer) se marient parfaitement avec des paroles aussi introspectives qu’une déclaration d’indépendance. Sa voix la distingue du peloton bondé de nouveaux venus dans le genre pop, avec un bord râpeux unique et un ton terriblement séduisant qui lui rappelle doucement que même si elle ne fait pas face à un groupe de métal; elle est toujours une force avec laquelle il faut compter. Fans de Miley Cyrus, DES ORDURES, Liz Phair, Gwen Stefani et al trouveront quelque chose de nouveau à aimer ici.

Le visualiseur d’accompagnement, créé par le pilier post-industriel de New York Montant de trace, ajoute une dimension visuelle convaincante à la chanson.

“‘À feuilles persistantes’ partage mes expériences en musique et dans la vie; semblant constamment échouer en dehors des attentes, mais en choisissant consciemment de les ignorer », explique Electra. «Nous avons tous cette petite tendance rebelle à notre sujet. Au début, je me suis dit: ‘Je veux être ma propre personne’. J’ai essayé de m’éloigner de l’identité de mon père en faisant quelque chose de opposé musicalement, mais authentique pour moi ! “

De retour en 2013, alors âgé de 15 ans Electra a interprété sa version de MEGADETHde “À Tout Le Monde” avec Jason Kertson, le petit-fils de Rob Lind, un membre de LES SONIQUES, lors de plusieurs apparitions en direct, y compris sur Roi 5de “Nouveau jour” Émission de télévision. Trois ans plus tard, elle enregistre une reprise de “Je pensais que je savais tout”, qui est apparu à l’origine sur MEGADETHalbum de 1994 “Youthanasia”.

“Être sur scène est tellement addictif,” Electra a déclaré dans une interview en 2016. «C’est un high que vous ne pouvez pas secouer.

“La musique est dans mon sang”, a-t-elle ajouté. “Je l’interprète simplement de manière très différente [from the way my father does]. “

Electra Raconté Pays de Rolling Stone qu’elle voulait couvrir “Je pensais que je savais tout” parce qu’elle pensait que “ce serait un grand hommage à MEGADETH fans pour toutes les années de soutien. Je voulais te dire merci, parce que, honnêtement, si ce n’était pas pour MEGADETH fans, je ne pourrais pas essayer de réaliser mes rêves maintenant », a-t-elle expliqué.« J’ai pensé, montrons à tout le monde d’où je viens, et oui, je suis Dave Mustainela fille de, mais regarde ce que je peux en faire. Nous avons essayé de le rendre organique, brut et vocal. “

Attendez-vous à une pop plus contagieuse de Electra Mustaine tout au long de l’année – aboutissant à une version intégrale au début de 2022.



