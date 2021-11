ElectraMeccanica Vehicles SOLO Stock est-il un investissement viable ?

Véhicules ElectraMeccanica (NASDAQ :SOLO) peut s’avérer être un véritable perturbateur dans l’espace VE. Elle a commencé les livraisons de son véhicule électrique innovant – un monoplace à trois roues – début octobre. J’ai supposé que le stock de SOLO aurait une bosse de l’annonce de ses premières livraisons, mais cela ne s’est pas produit.

Source : Shutterstock

Les investisseurs ont cependant semblé enthousiasmés lorsque la société a annoncé que son partenaire de fabrication stratégique, Zongshen Industrial Group, avait exercé 1,4 million de bons de souscription. L’action SOLO a grimpé jusqu’à 15% après la nouvelle.

Alors qu’ElectraMeccanica aura besoin de plus d’argent pour fabriquer ses vélos à grande échelle, les investisseurs semblaient certainement considérer la nouvelle comme une validation du plan d’affaires de l’entreprise.

Un produit potentiellement perturbateur que la société semble prête à livrer à grande échelle est ce qui peut faire de l’action SOLO un investissement viable. Cependant, l’intérêt à court terme est d’environ 17% et le bavardage des investisseurs de détail suggère qu’il y a de l’espoir pour une compression courte.

De nombreux traders aimeraient voir l’action SOLO grimper au-dessus de la barre psychologiquement importante de 5 $. Jusque-là, il peut avoir du mal à sortir de son ombre de stock de mèmes.

Où cela laisse-t-il les investisseurs? Je crois que la réponse à cette question dépendra de l’existence ou non d’un marché pour le cycle automobile de l’entreprise.

Le vrai travail commence maintenant

ElectraMeccanica Vehicles a quelques attributs convaincants. Pour commencer, son produit phare SOLO EV est unique en ce qu’il est conçu pour une personne (d’où le nom et le symbole boursier de l’entreprise). Deuxièmement, la société a satisfait à ses livraisons initiales à ses clients et a déclaré qu’elle était sur la bonne voie pour terminer l’été prochain une nouvelle usine de production d’une capacité de fabrication de 20 000 véhicules par an.

J’admets être sceptique quant à la qualité de la réception du cycle automatique SOLO. En mars, j’écrivais : « Il n’y a pas de marché éprouvé pour la moto/voiture à trois roues de l’entreprise. Si les prochains mots de votre bouche sont « cette fois, c’est différent », sachez simplement que nous faisons tous les deux des suppositions. «

C’est pourquoi le vote de confiance de Zongshen est important. Cela suggère qu’ils voient une opportunité pour l’autocycle. Mais qu’est-ce que ce sera ?

Le SOLO EV est une option intéressante en tant que véhicule de livraison. Parmi les premiers acheteurs d’ElectraMeccanica figurent Skechers USA, Cyber ​​Yogurt et un franchisé populaire de Ruby’s Diner. Je pense également que le SOLO pourrait être une option de transport en commun utile. En fait, j’aime beaucoup plus les applications commerciales potentielles que le vélo automatique en remplacement du transport traditionnel.

ElectraMeccanica n’a pas partagé le nombre de réservations dont elle dispose actuellement. Mais plus les dépôts de 250 $ remboursables que l’entreprise peut convertir en un prix total de 18 500 $, mieux ce sera pour le chiffre d’affaires.

Le résultat sur SOLO Stock

C’est bien d’être enthousiasmé par les actions SOLO, mais je déconseille aux investisseurs de s’enthousiasmer trop. Une entreprise de véhicules électriques qui a atteint avec succès son objectif de production initial n’est rien à ignorer. Cependant, au cours des prochains mois, les investisseurs auront une meilleure idée de la qualité de l’accueil du cyclomoteur.

Jusque-là, l’action SOLO semble être plus un commerce qu’un investissement. Mais si vous êtes un investisseur spéculatif qui a un capital à risquer, une petite position peut valoir la peine.

La communauté des analystes est optimiste sur l’action SOLO avec un objectif de prix bas de 9,05 $. Cela représente une hausse de près de 140 % par rapport aux niveaux actuels. Cependant, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un objectif de 12 mois. Donc, si vous prévoyez de faire un tour avec des actions SOLO, vous devrez probablement faire preuve de patience.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.