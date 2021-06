Électricité : comment comparer les prix et obtenir la meilleure offre

W

orsqu’il s’agit de votre facture d’électricité, vous pourriez constater que, comme des millions de foyers britanniques, vous payez plus que nécessaire. Si tel est le cas, des économies importantes peuvent être réalisées en passant à un tarif plus compétitif.

La meilleure façon de trouver un nouvel accord est de comparer les prix de l’électricité d’un éventail de fournisseurs et de changer de fournisseur. Ici, nous vous montrons comment.

Comment savoir si je paie trop cher ?

Si vous êtes sur le «tarif variable standard» de votre fournisseur, il y a de fortes chances que vous payiez trop cher pour votre électricité. Un tarif standard ou par défaut est un tarif sur lequel vous transférez automatiquement une fois votre contrat fixe terminé. Et, typiquement, ce sont les tarifs les plus chers du marché.

Si vous n’avez jamais changé de fournisseur – ou si vous l’avez fait pour la dernière fois il y a plus d’un an – vous bénéficiez probablement d’un tarif standard. Mais, lors du passage d’un tarif standard à un tarif fixe, il n’y a aucune pénalité de sortie à payer. (Les frais de sortie, prélevés en cas de départ anticipé d’un contrat, viennent avec certaines offres à taux fixe, mais pas avec les offres standard).

Utiliser un service de comparaison

L’un des moyens les plus simples de voir comment les différentes offres d’électricité de différents fournisseurs se comparent à l’aide d’un outil de comparaison en ligne. Vous pourrez voir quelles économies sont à gagner et organiser un changement.

Une comparaison complète ne devrait prendre que 10 minutes environ, tandis que l’ensemble du processus de changement ne devrait pas prendre plus de 21 jours. C’est grâce à la ‘Energy Switch Guarantee’ qui promet un passage rapide et sûr d’un fournisseur à un autre.

Qu’est-ce que cela implique?

Comparer les prix de l’électricité est facile. Il y a juste quelques étapes simples que vous devez suivre :

Tout d’abord, fournissez quelques informations personnelles sur vous, votre maison, votre fournisseur d’électricité actuel, la façon dont vous payez vos factures et votre consommation. Il peut être utile d’avoir une facture récente à portée de main. Consultez la liste des devis et comparez les prix pour voir combien vous pouvez économiser en déménageant. Consultez les « offres en vedette » en fonction de votre utilisation actuelle, y compris le « forfait le moins cher » et le « forfait le plus populaire ». optez immédiatement pour un tarif de l’un des soi-disant « Big Six ». Il existe maintenant une multitude de petites marques « challenger » qui peuvent souvent proposer des offres moins chères – dont beaucoup sont « écologiques » – et ces fournisseurs obtiennent souvent des notes de service client plus élevées. parcourez attentivement les conditions générales pour vérifier que vous êtes satisfait de tout, y compris des détails tels que les frais de sortie (le cas échéant) confirmez que vous souhaitez continuer. Indiquez votre adresse complète et vos coordonnées bancaires. Notez que le moyen le moins cher de payer vos factures est généralement le prélèvement automatique mensuel. Attendez que le changement se produise. Cela devrait être dans un délai maximum de 21 jours. (Cela inclut une période de réflexion de 14 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis et arrêter le changement sans encourir de pénalité)

Y aura-t-il des perturbations dans mon alimentation électrique ?

La bonne nouvelle est que lorsque vous passez à un nouveau fournisseur d’électricité, il n’y aura aucune interruption, car personne n’aura besoin de visiter votre propriété pour des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur, et vous obtiendrez toujours la même électricité par le même fils.

La seule exception est si vous devez faire installer un compteur intelligent comme condition d’adhésion à un tarif particulier. Cela dit, tous les ménages britanniques se voient offrir un moyen de s’assurer qu’ils reçoivent des factures exactes – cela pourrait donc être un moyen utile d’en obtenir un.

Fondamentalement, il incombe au nouveau fournisseur d’organiser le changement, ce qui signifie que vous devez faire très peu, à part vous asseoir et attendre que les choses se passent.

Et si quelque chose ne va pas ?

En vertu des règles du régulateur de l’énergie, Ofgem, les clients seront indemnisés par un paiement de 30 £ s’ils rencontrent des problèmes – si, par exemple, ils sont commutés et ne l’ont pas demandé, ou si un changement prend plus de 15 jours ouvrables. Cela devrait être payé automatiquement.

Dois-je regarder les tarifs bicarburants?

Bien que les tarifs soient disponibles uniquement pour l’électricité, si vous disposez également d’un approvisionnement en gaz à votre domicile, il vaut la peine de comparer les «tarifs à double carburant».

Avec ce type, vous obtenez les deux carburants du même fournisseur sous un même contrat. Non seulement cela peut coûter moins cher, mais cela peut également signifier moins de paperasse car vous traitez avec un seul fournisseur.

Mais même s’il peut y avoir une remise pour doubler, ne présumez pas que c’est le cas. Vous constaterez peut-être que de plus grandes économies peuvent être réalisées en séparant les deux combustibles. Tout le monde utilise l’électricité et le gaz de différentes manières en fonction de son domicile et de la personne qui y habite. Vous devez donc trouver la meilleure offre pour vous.

Qu’en est-il du plafonnement des prix de l’énergie ?

L’objectif du plafonnement des prix, qui s’applique aux tarifs standards, est de limiter le prix maximum qu’un fournisseur peut facturer par unité d’électricité et de gaz.

Mais alors que le plafonnement des prix offre une protection limitée des prix contre les coûts injustes, ce n’est pas un outil efficace pour réduire les factures. La meilleure façon d’économiser de l’argent sur les factures d’énergie est de comparer les tarifs et d’être prêt à changer.

Et si je suis sur un compteur à prépaiement ?

Avec un compteur à prépaiement, vous payez votre électricité avant de l’utiliser.

Bien qu’il soit toujours possible de changer de tarif si vous trouvez une meilleure offre, les compteurs à prépaiement sont rarement compétitifs, vous pouvez donc économiser davantage en voyant si vous pouvez passer à un compteur de crédit – et en payant vos factures par prélèvement automatique.

Puis-je encore changer si je loue ?

En tant que locataire, vous pouvez toujours changer de fournisseur d’électricité tant que c’est votre nom sur les factures. Cela dit, avant d’aller de l’avant, il est conseillé de parler à votre propriétaire pour lui faire savoir que vous aimeriez déménager.

Qu’est-ce que la remise pour la maison chaleureuse ?

Vous pourriez obtenir 140 £ de réduction sur votre facture d’électricité pour l’hiver 2021 à 2022 dans le cadre du programme de réduction des maisons chaudes du gouvernement qui ouvre le 18 octobre 2021.

L’argent ne vous est pas versé, mais constitue une remise ponctuelle sur votre facture d’électricité entre octobre et mars suivant. Il y a deux façons d’être admissible à la prestation. La première est si vous recevez l’élément de crédit de garantie lié au crédit de pension.

La deuxième façon est si vous avez un faible revenu et répondez aux critères de votre fournisseur d’énergie pour participer au programme.

Puis-je changer de fournisseur si je dois de l’argent à mon fournisseur actuel ?

Selon Ofgem, le régulateur de l’énergie, vous pouvez toujours changer si vous êtes endetté auprès d’un fournisseur depuis moins de 28 jours. Votre ancien fournisseur ajoutera les montants dus à votre facture finale. Cependant, si vous devez de l’argent depuis plus de 28 jours, vous devrez d’abord rembourser cette somme. Avec un compteur de prépaiement, vous pouvez toujours changer avec des dettes allant jusqu’à 500 £.

L’énergie verte est-elle plus chère ?

L’énergie dite « verte », c’est-à-dire l’énergie dérivée de sources renouvelables telles que l’éolien, le solaire, etc., ne devrait plus signifier des factures mensuelles supérieures à la moyenne. De nombreux tarifs verts sont facturés aux côtés des tarifs traditionnels, il ne devrait donc pas y avoir de frais supplémentaires à payer.

Tout comme les offres des grands fournisseurs d’énergie traditionnels, des variations existent entre les tarifs d’un fournisseur vert et d’un autre.

Comparez les offres avant de décider avec qui vous inscrire.