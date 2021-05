Électricité de Jersey: que se passe-t-il à Jersey? La France menace de couper l’électricité | Monde | Nouvelles

Quiconque a suivi la saga du divorce UE / Royaume-Uni se souviendra que les droits de pêche étaient l’un des derniers et plus gros points de friction de l’accord sur le Brexit. Si la pêche est une infime partie de l’économie du Royaume-Uni et de l’Union européenne, elle a un poids politique extrêmement important. La reprise du contrôle des eaux britanniques a été un élément clé de la campagne Vote Leave en 2016, soutenue par le Premier ministre Boris Johnson et le ministre Michael Gove. L’accord qui a été conclu, par les deux parties, la veille de Noël l’année dernière contenait une section entière et plusieurs annexes entièrement consacrées à la pêche. Le gouvernement britannique et l’UE ont convenu que 25 pour cent des droits de pêche du premier dans les eaux britanniques seraient transférés à la flotte de pêche britannique sur une période de cinq ans.

Cette période est connue sous le nom de «période d’adaptation» et vise à donner aux flottes de l’UE suffisamment de temps pour s’habituer aux nouvelles dispositions.

L’UE souhaitait que la période d’ajustement dépasse cinq ans, tandis que le Royaume-Uni souhaitait un délai plus court, et selon les plans définis dans l’accord, les quotas de pêche européens dans les eaux britanniques réduiront de 15 pour cent la première année et de 2,5 points de pourcentage chaque année par la suite.

D’ici 2025, les bateaux britanniques devraient avoir accès à 145 millions de livres sterling supplémentaires de quotas de pêche chaque année.

Lorsque la période d’ajustement se terminera le 30 juin 2026, des pourparlers annuels auront lieu pour fixer le montant que les flottes de pêche de l’UE peuvent capturer dans les eaux britanniques.

Que se passe-t-il à Jersey?

Le gouvernement français a averti qu’il pourrait couper l’électricité à Jersey au milieu d’un désaccord qui s’intensifie rapidement sur les droits de pêche après le Brexit.

La ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, a déclaré au Parlement à Paris que les nouvelles règles régissant l’accès aux eaux des îles anglo-normandes étaient inacceptables, affirmant que la France était «prête à utiliser des mesures de rétorsion».

Mme Girardin a ajouté: «Je suis désolée qu’il en soit arrivé là [but] nous le ferons si nous devons le faire. »

Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes, obtient la grande majorité (95%) de son électricité grâce à trois câbles sous-marins en provenance de France.

Un porte-parole du ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) a déclaré: «Nous sommes convaincus que Jersey est responsable de ses propres eaux territoriales.»

Vendredi dernier, le gouvernement de Jersey a accordé 41 permis à des bateaux de pêche français équipés de la technologie GPS.

Mais le gouvernement français affirme que la liste des navires approuvés était accompagnée de demandes supplémentaires qui “n’ont pas été organisées ou discutées, et dont nous n’avons pas été informés”.

Mme Girardin a déclaré que les nouvelles règles dictaient «où les navires peuvent aller et ne peuvent pas aller» et limitent le nombre de jours que les pêcheurs peuvent passer dans la région.

Le ministre français de la Pêche a ajouté: “C’est absolument inacceptable, et si nous acceptons cela pour Jersey, cela mettrait en péril notre accès partout.”

La semaine dernière, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a accusé la Grande-Bretagne de bloquer les droits de pêche en général, affirmant que l’UE pourrait répondre par des «représailles» dans toute une gamme de services financiers.

Dans le même temps, les exportateurs britanniques de fruits de mer ont été frappés d’une interdiction par l’UE des exportations britanniques de crustacés vivants tels que les moules, les huîtres, les palourdes, les coques et les pétoncles.

Le Royaume-Uni n’a pas non plus réussi à conclure un nouvel accord de pêche avec la Norvège, menaçant d’empêcher les chalutiers britanniques de capturer du cabillaud dans le territoire subarctique de la Norvège.