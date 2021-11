Electricity Amendments Bill 2021: Un changeur de jeu pour le secteur de l’électricité

À l’heure actuelle, la distribution est le talon d’Achille du secteur, avec la plupart des problèmes de santé financière et opérationnelle abjecte.

Par Sumant Sinha

Ce n’est un secret pour personne qu’un secteur énergétique sain et efficace peut catalyser la reprise économique post-pandémique de l’Inde. L’accès universel à une énergie abordable, propre et moderne est essentiel au bien-être d’une population croissante, en plus d’améliorer la compétitivité industrielle. Dans ce contexte, les récentes modifications proposées par le gouvernement à la loi sur l’électricité de 2003 peuvent changer la donne, en déclenchant la prochaine génération de réformes législatives et réglementaires, en phase avec la transformation radicale qu’a connue le secteur. Le secteur de l’électricité connaît aujourd’hui une participation privée accrue, une poussée vers les énergies renouvelables et d’autres changements structurels tout au long de la chaîne de valeur, qui appellent un nouvel ensemble de règles de base répondant aux problèmes actuels. L’Electricity Amendments Bill 2021 vise à redynamiser le secteur tout en se concentrant sur les 4 C : client, concurrence, conformité et climat. Les changements peuvent potentiellement rendre le secteur plus viable, transparent et favorable aux investisseurs, en plus d’aider à atteindre les objectifs ambitieux de l’Inde en matière d’énergie propre. Il est donc essentiel qu’après deux précédentes tentatives infructueuses, ces amendements voient le jour.

À l’heure actuelle, la distribution est le talon d’Achille du secteur, avec la plupart des problèmes de santé financière et opérationnelle abjecte. En 2021, l’Inde a enregistré des pertes AT&C de 24,54 %, soit plus du double de la moyenne mondiale. Les discoms à court d’argent n’ont pas rempli leurs obligations de paiement envers les producteurs avec des cotisations de près de Rs 70 000 crore (mars 2021), créant un stress tout au long de la chaîne de valeur. Être perpétuellement dans le rouge a également empêché la modernisation de leurs infrastructures et les investissements dans des technologies telles que les compteurs intelligents. Le nouveau projet de loi cherche à s’attaquer aux problèmes hérités de cette situation en proposant que les tarifs de détail soient « reflétant les coûts », c’est-à-dire qu’ils ne devraient plus incorporer de subventions, que les États répercuteraient sur les clients via le transfert direct des avantages (DBT). Il s’agit d’une rationalisation bienvenue qui devrait atténuer la crise des liquidités, améliorer la qualité de l’alimentation électrique et accroître la rentabilité globale du secteur. Le gouvernement a également proposé une réduction progressive des surtaxes de subventions croisées qui devrait réduire le coût de l’électricité commerciale, améliorant ainsi la compétitivité des industries nationales alors que nous cherchons à construire un Atmanirbhar Bharat. Ces réformes apporteront également un soulagement financier aux États accablés par la crise des ressources, tout en aidant à attirer davantage d’investissements en raison de la réduction des tarifs industriels. La DBT devrait garantir des subventions ciblées, allégeant davantage le fardeau des États.

Une caractéristique marquante est la proposition de « délicencer » la distribution, en adoptant un modèle de sous-licencié ou de franchisé. Cela facilitera l’entrée et la concurrence des entreprises privées avec les discos. Alors que les consommateurs bénéficient de tarifs plus bas et d’un service amélioré, cela attirera également de nouveaux capitaux, de nouvelles pratiques et les dernières technologies, augmentant l’efficacité et réduisant les pertes.

Un autre domaine clé est la conformité, car le projet de loi cherche à renforcer et à rationaliser divers organismes de réglementation, pour une meilleure gouvernance et un règlement plus rapide des différends. La proposition d’établir une autorité chargée de l’exécution des contrats d’électricité (ECEA) dotée des pouvoirs d’un tribunal civil inspirera confiance aux investisseurs qui ont souvent été la cible de désaccords revenant unilatéralement sur les AAE ou renégociant les tarifs. Le projet de loi recommande également un élargissement du tribunal d’appel (APTEL) pour un règlement plus rapide des affaires, l’inclusion d’un membre ayant une expérience en droit dans les SERC pour une application plus stricte, un comité de sélection commun et des critères uniformes pour la nomination des membres de l’APTEL, du CERC, de l’ECEA et SERC d’une manière transparente et une sanction légale pour le NLDC pour surveiller les opérations et la sécurité globales du réseau. Tous ces éléments sont des changements bien conçus et opportuns qui devraient inculquer une plus grande discipline et éliminer les goulets d’étranglement.

La transformation la plus spectaculaire que le secteur ait connue est peut-être l’adoption croissante des énergies renouvelables, l’Inde se concentrant sur la réduction de son empreinte carbone, conformément aux engagements de l’Accord de Paris. Soutenue par un cadre politique favorable, la capacité des énergies renouvelables a augmenté au cours des dernières années, franchissant récemment le cap des 100 GW. Cette transition vers une énergie propre devrait se poursuivre alors que l’Inde vise 450 GW d’ici 2030 avec une croissance concomitante du stockage par batterie, de la mobilité propre, de l’efficacité énergétique et de l’hydrogène vert. Le secteur doit être prêt et fournir un écosystème propice pour accélérer ce changement. C’est exactement ce que la politique nationale sur les énergies renouvelables proposée devrait faire : en fixant des objectifs de réduction des émissions, en créant un climat d’investissement propice, en encourageant la R&D et en établissant les mécanismes de marché requis. Une autre réforme importante est le transfert prévu de la responsabilité de fixer les RPO et les HPO des États au Centre, compte tenu de nos objectifs climatiques nationaux. Ceci, associé à des sanctions sévères en cas de non-conformité, incitera grandement les générateurs d’énergies renouvelables.

Les modifications proposées devraient galvaniser le secteur de l’électricité alors que nous recherchons un réseau « plus vert » et une électricité abordable pour tous. Cependant, la mise en œuvre sur le terrain sera essentielle et cela ne sera possible que lorsque le Centre s’engagera activement avec les États et les accompagnera dans un véritable esprit de fédéralisme coopératif. J’espère que les États s’aligneront sur la vision plus large et étendront leur pleine coopération, dans l’intérêt d’un secteur électrique durable, efficace et prêt pour l’avenir.

L’auteur est fondateur, président et chef de la direction, ReNew Power

