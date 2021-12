Électrifiant 2022 : Plus grand filet de sécurité de paiement pour les gencos sur enclume pour assurer une alimentation électrique 24h/24 et 7j/7

L’augmentation des cotisations impayées des sociétés de distribution (discoms) aux sociétés de production d’électricité (gencos) a été un problème permanent affectant l’ensemble de la chaîne de valeur dans le secteur de l’électricité et constitue également un obstacle à l’objectif ambitieux d’une alimentation électrique 24h/24 et 7j/7 dans tout le pays, même lorsque le paiement du charbon est effectué à l’avance.

Un mécanisme de sécurité des paiements plus important pour les sociétés de production d’électricité afin d’assurer des paiements en temps opportun pour l’approvisionnement en électricité sera au centre des préoccupations en 2022, car des règles plus strictes sont imposées pour l’alimentation électrique 24h/24 et 7j/7 au milieu des cotisations impayées des discoms à un énorme Rs 1,56 lakh crore.

La situation persiste malgré le fait que les cotisations des discoms deviennent impayées après 45 jours de génération de factures et qu’ils doivent également payer des intérêts pénaux sur le montant en souffrance dans la plupart des cas aux gencos. faire des affaires et la facilité de vie. À la suite des réformes, notre secteur est prêt pour une plus grande croissance et d’autres réformes sont sur l’enclume au cours de la prochaine année.

« Certaines règles, nous sortirons ce mois-ci (pour) donner une plus grande sécurité de paiement, mettre en place un mécanisme de sécurité de paiement plus important (pour les gencos) », a déclaré à PTI le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh. Les remarques du ministre montrent également que le gouvernement est inquiet. sur l’augmentation des cotisations impayées des dcoms qui sont responsables du stress continu dans le secteur malgré l’augmentation de la demande d’électricité avec la reprise des activités économiques après la deuxième vague de COVID qui a frappé le pays à la mi-avril 2021.

« Nous espérons que COVID ne nous frappera pas au cours de cette année (2022) », a déclaré le ministre. estimé à plus de 1 56,000 crore Rs. Singh avait également mentionné que l’état de la plupart des discothèques appartenant au gouvernement de l’État était un sujet de grave préoccupation. Selon lui, le secteur de l’électricité a connu une forte croissance de la demande en 2021, car elle est supérieure de 14 % à la demande de l’année précédente.

« Cette augmentation de la demande est révélatrice du fait que notre économie se redresse et elle est également révélatrice du fait que les 28 millions de nouveaux consommateurs que nous avons ajoutés ajoutent plus d’appareils », a-t-il souligné. à 2 00 570 MW le 7 juillet 2021. Le ministre a noté que le gouvernement a poursuivi les réformes dans le secteur de l’électricité et que les efforts se poursuivent également pour maintenir le prix de l’électricité à un niveau bas.

« Malgré l’augmentation du coût du charbon, du fret ferroviaire, etc., nous avons maintenu (limité) la hausse des tarifs (principalement NTPC) à quatre paise par unité. En fait, le prix du charbon et du fret ferroviaire ont augmenté de près de 40 à 45 % au cours des six dernières années », a-t-il déclaré. Entre autres, le ministre a déclaré : « Nous avons adopté des règles sur les droits des consommateurs en 2020. Nous le mettent en œuvre. Nous avons mis en place des règles qui limiteront la majoration pour retard de paiement à 12 %. Nous avons mis en place des règles de répercussion (du coût des prix des carburants plus élevés, etc.). Outre les cotisations des discoms, un autre problème majeur auquel le secteur de l’électricité est confronté était l’insuffisance des stocks de charbon dans diverses centrales électriques cette année. dans les prix du charbon importé.

En raison de la deuxième vague de COVID en avril-juin de cette année, les dispositions de production et de logistique ont également été affectées car un grand nombre de main-d’œuvre a été infecté. Dans ce contexte, le ministère a pris diverses mesures pour améliorer l’approvisionnement en charbon des centrales électriques, notamment en autorisant l’importation de le combustible sec à des fins de mélange.

Un sous-groupe interministériel composé de représentants des ministères de l’électricité, du charbon, des chemins de fer ainsi que ceux de la Central Electricity Authority (CEA), de Coal India et de Singareni Collieries Company se réunit régulièrement pour prendre des décisions opérationnelles visant à améliorer l’approvisionnement en charbon de l’énergie thermique. les plantes.

En outre, le ministère de l’Énergie a constitué une équipe de gestion centrale (CMT).Récemment, un comité interministériel composé d’un secrétaire (charbon), d’un secrétaire (électricité), d’un secrétaire (ministère de l’environnement) et d’un président du conseil des chemins de fer a également été mis en place pour examiner la situation. et assurer un approvisionnement adéquat en charbon des centrales électriques.

Entre autres, les centrales électriques sont classées en rouge, jaune et vert en fonction des stocks de charbon. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour maintenir les stocks de charbon dans les centrales électriques, mais dans quelle mesure celles-ci seraient-elles efficaces en 2022, lorsque la demande en La barre des 200 GW atteinte en 2021, serait vue l’été prochain, a déclaré un expert.

Le schéma du secteur de la distribution remanié basé sur les réformes et lié aux résultats, avec une dépense de 3 03758 crore de roupies, était une autre initiative clé. Il fournira une aide financière conditionnelle pour soutenir les discoms afin d’entreprendre des réformes et d’améliorer les performances dans un délai déterminé.

Le gouvernement a également fait des progrès significatifs jusqu’à présent sur 34 projets d’énergie thermique d’une capacité de 40 130 MW qui sont sous tension. Pas moins de 17 projets d’une capacité totale de 20 290 MW ont été résolus et 7 projets d’une capacité totale de 9 310 MW sont à divers stades de résolution.

Une dizaine de projets d’une capacité totale de 10 530 MW sont au tout début de leur construction et sont totalement bloqués. La liquidation de ces projets a été ordonnée ou est sur le point d’être liquidée. De plus, la Central Transmission Utility of India Ltd (CTUIL) a été créée en tant que filiale à 100 % de Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL). Au cours de l’année, PGCIL a monétisé cinq projets d’appel d’offres tarifaires par le biais du PowerGrid Infrastructure Investment Trust (PGlnvlT).

